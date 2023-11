ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (17.11.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Piper Sandler:James Fish, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) nach den Quartalsergebnissen weiterhin mit "neutral" ein und senkt das Kursziel von 57 USD auf 50 USD.Die Aktien seien nachbörslich um mehr als 10% gesunken, da die von den Bären erwartete "Luftschluckerei" eingetreten sei. Fish gehe davon aus, dass die Kunden die bereits ausgelieferten Bestände in den nächsten 1-2 Quartalen abbauen würden, was zu einer Kürzung der Jahresprognose um 6% führen werde. Der Analyst habe die Befürchtung geäußert, dass angesichts des Umfelds eine dritte Kürzung möglich sei und dass dies nur der Anfang einer Verlangsamung im Unternehmenssektor sein könnte, die schwache Aufträge eher aufrechterhalten könnte, als dass sie sich, wie von Cisco geplant, in der zweiten Jahreshälfte wieder beschleunigen würde. Der Splunk-Deal dürfte sich mittelfristig positiv für Cisco auswirken, aber angesichts der Kerndynamik dürfte Cisco angesichts der bereits gesenkten Bewertung in einer Bandbreite bleiben.James Fish, Analyst von Piper Sandler, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Cisco Systems-Aktie bestätigt. (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:44,345 EUR +0,15% (17.11.2023, 11:40)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:48,04 USD -9,83% (16.11.2023, 22:00)