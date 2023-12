Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,765 EUR -0,22% (12.12.2023, 18:28)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

49,405 USD +0,03% (12.12.2023, 18:43)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network). (12.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Durch die starke Aufwärtsbewegung am Montag habe sich das charttechnische Bild der Cisco Systems-Aktie wieder deutlich aufgehellt. Wenn das Papier das Momentum beibehalte, dürfte sie in den nächsten Tagen weitere 4% zulegen. Allerdings generiere die Aktie heute ein starkes Verkaufssignal, welches dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen könnte.Am Montag sei die Cisco Systems-Aktie erfolgreich aus ihrer Konsolidierung, die vom 16. November bis 8. Dezember angedauert habe, ausgebrochen. Unterstützung sei dabei vom MACD und RSI gekommen, die ein Kaufsignal (MACD) generiert, bzw. eine bullishe Divergenz ausgebildet hätten.Der Kurs könnte sich nun in Richtung des GD200 bei 51,30 USD bewegen. Sollte er diesen überwinden können, bestehe sogar die Möglichkeit, das Gap vom 16. November zwischen 46,20 und 53,04 USD zu schließen. Allerdings sollte beachtet werden, dass der GD50 (51,27 USD) den GD200 (51,30 USD) heute nach unten kreuze und somit ein Death Cross bilde, was in der Regel für weitere fallende Kurse sprechen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: