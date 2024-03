NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network). (20.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Piper Sandler:James Fish, Analyst von Piper Sandler, erhöhet das Kursziel für die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) von 47 auf 51 USD.Nach dem früher als erwarteten Abschluss der Transaktion aktualisiere Piper seine Cisco-Schätzungen für Splunk und die damit verbundene Fremdfinanzierung.Während Cisco seine früheren Prognosen für den Wertzuwachs von Splunk bekräftigt habe, sei Piper der Ansicht, dass diese Prognosen konservativ seien und in den nächsten zwei Jahren ein erhebliches Aufwärtspotenzial aufweisen könnten. Das Unternehmen werde durch den Einfluss, den Splunk auf Cisco haben könnte, ermutigt und würde konstruktiver werden, wenn man mehr Vertrauen in das stabilere Kerngeschäft von Cisco bekomme, da es den Einfluss von Splunk schätze, das Potenzial von KI-Rechenzentren in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 sehe und davon ausgehe, dass die Zahlen endlich "in der Küche versenkt" worden seien.James Fish, Analyst von Piper Sandler, bewertet die Aktie von Cisco Systems weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 20.03.2024)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:45,295 EUR +0,06% (20.03.2024, 13:31)