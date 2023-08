Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

51,13 EUR +0,49% (21.08.2023, 14:05)



XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

50,98 EUR +0,20% (21.08.2023, 13:35)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

55,44 USD +0,73% (21.08.2023, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Mit einem Plus von 16% in diesem Jahr lande ausgerechnet Cisco Systems, das in den vergangenen Jahren mit Wachstumsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt habe, unter den Top 10 des Dow Jones Index. Der Netzwerkausrüster sei ein bestens bekannter Titel, Cisco Systems sei auf dem Höhepunkt der Dot-Com-Blase 1999/2000 zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt gewesen. Für überdurchschnittliche Kursgewinne und Wachstum sei die Aktie in den vergangenen Jahren aber nicht bekannt gewesen.Mit einer Gesamtperformance von 41% in den vergangenen fünf Jahren habe Cisco Systems den Gesamtmarktindex S&P 500, der sich im selben Zeitraum um knapp 68 % habe steigern können, deutlich underperformt. Seitdem sich das Unternehmen neu aufstelle und den Umbau zu einem Softwarekonzern vorantreibe, würden die Geschäfte wieder deutlich besser laufen: Cisco Systems habe in den vergangenen zwei Quartalen ein zweistelliges Umsatzwachstum präsentieren und damit zurück in die Wachstumsspur finden können.Das sei am Markt gut angekommen. Mit einem Plus von 16% seit dem Jahreswechsel könne man innerhalb des Dow Jones Salesforce.com mit einem Plus von 58% sowie Apple und Microsoft mit Kursgewinnen von jeweils etwa 35% zwar nicht das Wasser reichen können. Mit dem sechsten Gesamtrang könne man einen Großteil der übrigen Indexmitglieder jedoch klar hinter sich lassen. Sollten Anleger diese Stärke nun kaufen oder das Papier weiter links liegen lassen? Aus technischer Perspektive lasse sich die Frage vergleichsweise einfach beantworten.Sowohl der Tages-, als auch der Wochenchart würden zu einem Engagement in der Aktie einladen! Im Tageschart überzeuge aktuell die hohe Trendstärke, angezeigt durch einen RSI von 69 Punkten, der damit noch nicht überkauft sei, sowie einem MACD, der erstens komfortabel im Plus notiere und damit einen intakten Aufwärtstrend anzeige und zweitens den erneuten Sprung über die Signallinie geschafft habe und damit an Trendstärke sogar zulegen könnte.Der Wochenchart zeige sich mindestens ebenso gut aufgelegt. Der Relative-Stärke-Index habe mit knapp 66 Zählern noch jede Menge Luft, ehe die Aktie als überkauft gelten müsse. Der MACD präsentiere sich wie im Tageschart stark und zeige mit dem jüngsten Anstieg eine Trendbeschleunigung an. Einziger Wermutstropfen sei, dass die Aktie mittlerweile gegen das obere Bollinger Band steige und die statistische Wahrscheinlichkeit für weitere Kursgewinne damit sinke.Angesichts der hohen Trendstärke, des berechenbaren Aufwärtstrends und der günstigen Bewertung, Cisco Systems rentiere aktuell mit einer Dividendenrendite von 2,8% und werde für das kommende Jahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 gehandelt, spreche hier vieles für einen prozyklischen Einstieg. Interessant dürfte die Aktie v.a. für Value-orientierte Anleger sein, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: