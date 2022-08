Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

47,705 EUR +4,03% (18.08.2022, 08:40)



XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,60 EUR -1,05% (17.08.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

46,66 USD -0,24% (17.08.2022)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (18.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Netzwerkausrüster Cisco habe im jüngsten Quartal dank nachlassender Probleme bei der Chip-Versorgung besser als erwartet abgeschnitten. In den drei Monaten bis Ende Juli hätten die Erlöse im Jahresvergleich bei 13,1 Milliarden Dollar (12,9 Milliarden Euro) stagniert, wie Cisco am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe.Der Gewinn sei um sechs Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar gesunken. Experten hätten mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet.Cisco-Finanzchef Scott Herren habe gesagt, dass der Konzern die Belastungen durch die weltweit gestörten Lieferketten inzwischen besser bewältige. Als Hersteller sogenannter Router und Switches für Internet- und Datenverkehr und Anbieter des Videokonferenz-Dienstes Webex habe Cisco in der Pandemie zunächst vom Trend zum Homeoffice profitiert. Doch in den vergangenen Quartalen habe das Geschäft unter einem Mangel wichtiger Bauteile gelitten - insbesondere Computerchips.Mittlerweile habe sich die Versorgungslage aber etwas entspannt und der Ausblick wieder aufgehellt. So stelle Cisco für das laufende Vierteljahr ein Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent gegenüber dem Vorjahr in Aussicht. Im gesamten neuen Geschäftsjahr 2023 erwarte Cisco eine Steigerung der Erlöse um vier bis sechs Prozent. Damit habe sich das Unternehmen optimistischer als an der Wall Street erwartet gezeigt.Investierte Anleger bleiben bei der Cisco Systems-Aktie dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: