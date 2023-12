Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network). (05.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Senkung der Umsatzprognose und dem darauf folgenden Kurseinbruch sei die Aktie von Cisco charttechnisch kräftig angeschlagen. Mehrere Verkaufssignale seien generiert worden und eine schnelle Erholung erscheine nur schwer möglich.Rund 10 Prozent habe die Aktie von Cisco seit der Umsatzwarnung vor zwei Wochen verloren. Direkt nach der verheerenden Mitteilung im Rahmen der Q1-Veröffentlichung sei es sogar kurzfristig über 13 Prozent nach unten gegangen. Schnell habe sich die Cisco-Aktie jedoch wieder über die 47-Dollar-Marke zurückgekämpft.Es seien jedoch zahlreiche charttechnische Verkaufssignale generiert worden. So sei die Aktie beispielsweise unter die 200-Tage-Linie gefallen, welche aktuell bei 51,33 Dollar verlaufe und als ein wichtiger Trendindikator gelte. Auch im MACD sei die Signallinie in bearisher Manier durchschnitten worden.Immerhin: Cisco befinde sich nun mit einem RSI von 34 kurz davor technisch überverkauft zu sein, was etwas Unterstützung bieten könnte. Auch der seit Mitte 2012 gültige Langfrist-Trend sei noch intakt. Hier verlaufe die Trendlinie bei rund 41,30 Dollar. Gegen eine weiter anhaltende Talfahrt sichere weit davor aber auch noch die Horizontale bei 45,66 Dollar ab.Hier besteht weiterhin kein Handlungsbedarf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Cisco Systems-Aktie. (Analyse vom 05.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link