Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Deutsche Bank reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO).Die Cisco Systems-Aktie werde nach der enttäuschenden Auftragsentwicklung, die zu einer Senkung der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2024 geführt habe, unter Druck geraten, heiß es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Deutsche Bank habe betont, dass die Schwäche bei den Produktaufträgen im ersten Quartal des Geschäftsjahres und die Erwartungen für eine kurzfristige Schwäche nicht mit dem makroökonomischen Gegenwind oder Kursverlusten zusammenhängen würden.Deutschen Bank hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Cisco Systems-Aktie bestätigt und das Kursziel von 58 auf 54 USD gesenkt. (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:44,41 EUR -9,70% (16.11.2023, 14:36)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:53,28 USD +0,21% (15.11.2023, 22:00)