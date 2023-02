NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (17.02.2023/ac/a/n)



Cisco Systems habe sehr starke Quartalszahlen gemeldet. Die Aktie laufe stark - sie habe einen technischen Ausbruch vollzogen, der darauf hindeute, dass es weiter nach oben gehen könnte. Cisco Systems sei mit einem KGV von 13 einer der günstigsten Tech-Werte in den USA. Zudem zahle das Unternehmen eine ordentliche Dividende aus - die Dividendenrendite betrage etwa 3%. Der Aktienprofi findet das Geschäftsmodell von Cisco Systems zwar nicht besonders spannend, aber der Kurs und die Zahlen sind wirklich solide, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2023)