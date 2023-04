XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

46,55 EUR +0,30% (12.04.2023, 14:41)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

50,62 USD -1,38% (11.04.2023, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (12.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Besser als erwartete Quartalszahlen hätten der Aktie von Cisco Systems Mitte Februar zu einem neuen Aufwärtstrend verholfen. Seit Anfang April korrigiere das Papier des US-Netzwerkspezialisten jedoch. Die Kursziele der Analysten sowie die Charttechnik würden aber zeigen, dass es wohl eher weiter nach oben gehen dürfte.Aktuell würden 17 Analysten dazu raten, die Aktie von Cisco Systems zu kaufen, 14 würden in dem Tech-Titel eine Halteposition sehen und zum Verkauf rate kein Experte. Das Konsensziel der Analysten liege dabei bei 58,76 USD, was ausgehend vom Dienstagsschlusskurs einem Ertragspotenzial von 16,1% entsprechen würde. Zuversichtlich stimme auch, dass die jüngsten Analysteneinschätzungen allesamt eine positive Tendenz bei den Kurszielen aufweisen würden.Positiv für Anleger sei auch, dass die April-Korrektur den Aufwärtstrend nicht in Bedrängnis bringe. Die Trendlinie verlaufe aktuell bei rund 49,75 USD. Zudem liege der aktuelle Kurs sowohl über der 200-, der 100- und der 50-Tage-Linie, was ebenfalls auf ein intaktes Momentum hinweise. Als psychologisch wichtige Marke und horizontale Unterstützung müsse zudem erst die 50-USD-Marke durchbrochen werden, bevor die Cisco Systems-Aktie ihren kurzfristigen Trend überhaupt beenden könne.Finanzielle Stabilität, eine günstige Bewertung, wachsende Mittelzuflüsse, ein intakter Aufwärtstrend und bullishe Analysten seien nur ein paar Argumente, die aktuell für die Cisco Systems-Aktie sprechen würden. Mittelfristig dürfte darüber hinaus die breite Produktpalette für die Datacenter-, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur das Umsatzwachstum wieder antreiben. Für den "Aktionär" sei die Aktie von Cisco Systems ein Kauf, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2023)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:46,565 EUR +0,39% (12.04.2023, 14:56)