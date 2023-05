Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für den IT-Riesen Cisco Systems, an der Börse knapp 200 Milliarden Dollar schwer, sei das April-Quartal sehr gut verlaufen. Die Ergebnisse hätten die Schätzungen der Analysten übertroffen - zudem habe das Unternehmen die Prognosen für das Juli-Quartal angehoben. Die Aktie reagiere nur unwesentlich auf den Quartalsbericht.Für das am 29. April endende Quartal habe Cisco einen Umsatz von 14,6 Milliarden Dollar, 14 Prozent mehr als im Vorjahr, sowie einen Gewinn von einem Dollar pro Aktie gemeldet. Die Analysten hätten 14,4 Milliarden Dollar und 97 Cent erwartet.Für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres prognostiziere der Netzwerkausrüster ein Umsatzwachstum zwischen 14 und 16 Prozent sowie einen bereinigten Gewinn von 1,05 bis 1,07 Dollar pro Aktie.Im Gesamtjahr wolle Cisco ein Umsatzwachstum zwischen 10,0 und 10,5 Prozent erreichen. Der Gewinn solle bei 3,80 bis 3,82 Dollar pro Aktie liegen. Zuvor habe das Unternehmen einen Umsatzanstieg zwischen 9,0 und 10,5 Prozent sowie einen Gewinn zwischen 3,73 und 3,78 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt. Der gesunde Auftragsbestand stimme zuversichtlich, die Jahresprognose zu erhöhen, heiße es."Der Aktionär" rät noch nicht zum Kauf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Cisco Systems-Aktie. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: