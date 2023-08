Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-amerikanische Netzwerkausrüster habe gestern Abend Einblick in seine Bücher gegeben und ein äußerst starkes Quartalsergebnis präsentiert. Cisco bestätige damit nach jahrelanger Umsatz- und Gewinnflaute wieder auf Wachstumskurs zu sein.Neben Home Depot und Walmart, das sich heute in der Vorbörse mit seinem Vierteljahresbericht zu Wort melden werde, habe in dieser Woche mit Cisco ein weiteres Dow Jones-Urgestein seine Quartalszahlen präsentiert - und die hätten sich sehen lassen können!Lange habe Cisco aufgrund stagnierender Umsätze und Gewinne nämlich wie IBM als Dinosaurier gegolten, der zwar noch irgendwie relevant, aber im langsamen Aussterben begriffen sei und bestenfalls noch für die Dividende tauge.Diesen Ruf dürfte Cisco aber spätestens nach den gestern Abend präsentierten Zahlen loswerden, denn der Netzwerkausrüster habe sich bei den Erlösen gegenüber dem Vorjahr um starke 16 Prozent auf 15,2 Mrd. Dollar steigern können. Mit einem Gewinn von 1,14 Dollar pro Aktie habe man außerdem eines der besten Quartale der jüngeren Unternehmensgeschichte erzielt und die Erwartungen der Analysten (1,08 Dollar) deutlich übertroffen.Mit dem starken Umsatzwachstum habe Cisco bereits zum zweiten Mal infolge zweistellig zulegen können. Als Wachstumstreiber entpuppe sich dabei mehr und mehr der Umbau zu einem Softwarekonzern. Hier seien die Erlöse mit einem Plus von 17 Prozent überdurchschnittlich geklettert.Für das kommende Quartal beziehungsweise das Gesamtjahr sei das Management mit seiner Prognose aber erstmal auf die Bremse getreten. In Q3 werde ein leichter Rückgang der Erlöse auf etwa 14,6 Mrd. Dollar erwartet, für das Gesamtjahr seien 57,6 Mrd. Dollar (Midpoint-Guidance) angepeilt und damit etwas weniger als vom Markt erwartet worden sei.Beim Gewinn rechne das Unternehmen mit etwas über vier Dollar pro Aktie. Auf Basis des Schlusskurses von gestern komme Cisco damit auf ein durchaus günstiges KGV von 13,2. Value-orientierten Investoren zahle das Internet-Urgestein außerdem eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent. Nach den gestern Abend präsentierten Zahlen dürften sich Anleger aber auf eine weitere Dividendenanhebung einstellen.Die Aktie könne in der Vorbörse rund drei Prozent zulegen; der Optionsmarkt habe eine Kursbewegung von bis zu 4,1 Prozent eingepreist. Angesichts des zufriedenstellenden Zahlenwerks spreche wenig dafür, dass es heute zu einem Reversal und Verlusten kommen könnte. Cisco dürfte seine Position oberhalb der gleitenden Durchschnitte damit festigen können.Die Transformation zum Softwarekonzern scheine sich für Cisco auszuzahlen. Nach Jahren der Wachstumsflaute könne der Netzwerkausrüster bereits zum zweiten Mal infolge einen im zweistelligen Prozentbereich gestiegenen Umsatz präsentieren.Der Ausblick sei zwar vorsichtig, aber nicht enttäuschend gewesen. Der Markt dürfte das heute zu würdigen wissen, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Cisco Systems-Aktie. (Analyse vom 17.08.2023)