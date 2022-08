Börsenplätze Cineworld-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

0,135 EUR -45,48% (17.08.2021, 13:53)



LSE-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

10,959 GBp -47,31% (17.08.2021, 13:48)



ISIN Cineworld-Aktie:

GB00B15FWH70



WKN Cineworld-Aktie:

A0J2XW



Ticker-Symbol Cineworld-Aktie:

DQ6



LSE-Symbol Cineworld-Aktie:

CINE



Kurzprofil Cineworld Group plc:



Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Symbol: CINE) ist eine internationale Kinokette mit Sitz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zehn Ländern mit 751 Standorten und 9.189 Leinwänden vertreten. Cineworld ist in 16 Ländern tätig, darunter das Vereinigte Königreic h (UK), Irland, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Israel, die Vereinigten Staaten (US) und andere. (17.08.2022/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cineworld fällt um über 50% auf ein Rekordtief - AktiennewsDie Aktien von Cineworld (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Symbol: CINE) sind heute um 50% gefallen, nachdem der britische Kinobetreiber davor gewarnt hat, dass die schwache Geschäftsentwicklung zu potenziellen Finanzierungsentscheidungen führt, die die Aktionäre erheblich verwässern könnten, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe festgestellt, dass trotz einer allmählichen Erholung der Nachfrage seit der Wiedereröffnung im April 2021 die jüngsten Kinobesucherzahlen aufgrund des begrenzten Filmangebots hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien."Diese niedrigeren Eintrittszahlen sind auf ein begrenztes Filmangebot zurückzuführen, das voraussichtlich bis November 2022 andauern werde und sich kurzfristig negativ auf den Handel und die Liquiditätsposition der Gruppe auswirken dürfte."Die Kinokette prüfe "verschiedene strategische Optionen, um zusätzliche Liquidität zu erhalten und möglicherweise ihre Bilanz durch eine umfassende Entschuldungstransaktion zu restrukturieren."Die finanzielle Lage des Unternehmens sei ziemlich düster, da es möglicherweise 970 Mio. USD Schadensersatz an Cineplex zahlen müsse, weil es eine vereinbarte Übernahmevereinbarung zu Beginn der Pandemie gekündigt habe. Cineworld habe gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung eingelegt. Ende Dezember habe sich die Nettoverschuldung des Unternehmens auf erschreckende 4,84 Mrd. USD belaufen, bei Barmitteln und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 354,3 Mio. USD. (News vom 17.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link