Börsenplätze Chipotle Mexican Grill-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Chipotle Mexican Grill-Aktie:

1.828,20 EUR +12,55% (26.04.2023, 21:27)



NYSE-Aktienkurs Chipotle Mexican Grill-Aktie:

2.013,09 USD +13,09% (26.04.2023, 21:36)



ISIN Chipotle Mexican Grill-Aktie:

US1696561059



WKN Chipotle Mexican Grill-Aktie:

A0ESP5



Ticker-Symbol Chipotle Mexican Grill-Aktie:

C9F



NYSE-Symbol Chipotle Mexican Grill-Aktie:

CMG



Kurzprofil Chipotle Mexican Grill Inc.:



Chipotle Mexican Grill Inc. (ISIN: US1696561059, WKN: A0ESP5, Ticker-Symbol: C9F, NYSE-Symbol: CMG) ist auf den Betrieb von Fast-Food-Restaurants spezialisiert, bietet Burritos, Burrito Bowls, Quesadillas, Tacos und Salate an. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newport Beach, Kalifornien. (26.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chipotle Mexican Grill-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Chipotle Mexican Grill Inc. (ISIN: US1696561059, WKN: A0ESP5, Ticker-Symbol: C9F, NYSE-Symbol: CMG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Betreibers von mexikanischen Restaurants Chipotle Mexican Grill breche heute mit einem Plus von rund 14 Prozent auf ein neues Allzeithoch aus. Der Kurs sei im bisherigen Handelsverlauf fast ohne Unterlass gestiegen.Hintergrund seien natürlich Zahlen, die sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten (und offensichtlich auch die der Investoren) hätten übertreffen können. Der Gewinn je Aktie betrage 10,50 Dollar. Erwartet worden seien lediglich 8,92 Dollar. Beim Umsatz seien 2,34 Milliarden Dollar erwartet worden. Es seien letztendlich 2,37 Milliarden geworden.Ähnlich wie bei McDonald's sei auch bei Chipotle die Zahl der Kunden im abgelaufenen Quartal gestiegen - obwohl Chipotle die Preise im Schnitt rund zehn Prozent angehoben habe. So sehe wohl Preissetzungsmacht aus. Das schmecke Anlegern.Analysten hätten sich beeindruckt gezeigt und Schätzungen und Kursziele erhöht, darunter die Bank of America (neues Ziel: 2.200 Dollar, vorher: 1.850 Dollar).Grundsätzlich gehe Chipotle beim Restaurantbetrieb übrigens einen ähnlichen Weg wie Starbucks und McDonald's. 40 Prozent der Bestellungen seien zuletzt digitaler Natur gewesen. Und das Unternehmen arbeite daran, die Abläufe in den Restaurants noch schneller zu gestalten, während gleichzeitig neue Restaurants eröffnet werden (41 im vergangenen Quartal, insgesamt sollen es dieses Jahr 255 bis 285 werden), so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Chipotle Mexican Grill-Aktie. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link