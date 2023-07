Der Handelskonflikt zwischen den USA und China habe weitreichende Auswirkungen, eine davon sei die anhaltende geografische Diversifizierung des Chipsektors.



Die USA würden nun versuchen, Unternehmer zu ermutigen, ihre Unternehmungen im Land anzusiedeln, was durch die Einführung des CHIPS and Science Act unterstützt werde, der fast 52 Milliarden Dollar in den Chipmarkt bringe, wovon 39 Milliarden Dollar in einen Fonds fließen sollten, der Unternehmen dazu ermutige, ihre Innovationen in den USA zu konzentrieren.



Auch in der Eurozone selbst seien in diesem Bereich Innovationsförderungspakete eingeführt worden. Die Anreize im Wert von 43 Mrd. EUR sollten den Anteil der EU am Halbleitermarkt auf 20% (bis 2030) erhöhen. Chinas Ausfuhrbeschränkungen für Gallium und Germanium hätten die EU beunruhigt, die nun auf europäische Unternehmen einwirke, um die Produktion anderer Komponenten zu erhöhen, einschließlich derjenigen, die mit Aluminium und Zink zusammenhängen würden.



Beide Elemente seien Schlüsselkomponenten für die Herstellung von Smartphones, Laptops, Solarpanels und militärischer Infrastruktur. Germanium habe vor allem strahlungshemmende Eigenschaften, was es zu einem wichtigen Bestandteil für die Raumfahrtindustrie mache. Das Element weise auch eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit in integrierten Schaltkreisen auf. Gallium selbst werde in energieintensiven Halbleitern verwendet, die unter anderem in der LED-Installationsbranche zum Einsatz kämen.



Beide Elemente seien in der EU und den USA offiziell als Schlüsselelemente für die weltweite Chipproduktion anerkannt. Offiziellen Daten der CRMA zufolge würden 80% des Galliumangebots und 60% des Germaniumangebots auf China entfallen (in Europa gebe es nur eine Anlage, die Gallium mit ausreichender chemischer Reinheit herstellen könne). (31.07.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Halbleiterkrieg geht weiter: Die USA und China übertreffen sich gegenseitig bei der Einführung von Ausfuhrbeschränkungen, die in erster Linie auf die neuen Technologiesektoren der beiden Länder abzielen, so die Experten von XTB.Ab dem 1. August (also morgen) würden in China neue Ausfuhrbeschränkungen in Kraft treten, die den Zugang zu den Schlüsselelementen für den Halbleitermarkt - Gallium und Germanium - erschweren würden.Nach neuen Empfehlungen der chinesischen Regierung müsse jeder Exporteur dieser Elemente von nun an eine spezielle Handelsgenehmigung für den Transport dieser Elemente einholen, die auch Angaben über die andere Partei der Transaktion (Endverbraucher) und den Produktionsort der Elemente enthalte.