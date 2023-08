Disco - Weltweit führend in der Halbleiterausrüstung



Ein gutes Beispiel dafür sei Disco (ISIN: JP3548600000, WKN: 891900, Tokyo-Symbol 6146): Das japanische Unternehmen habe sich zu einem weltweit führenden Hersteller von Schleif- und Wafermaschinen für die Halbleiterproduktion entwickele und könne auf eine lange Tradition zurückblicken. Die Hochpräzisionsanlagen des Unternehmens seien in den 1960er Jahren etwa beim Schneiden des Mondgesteines zum Einsatz gekommen, das die Apollo 11 Mission mitgebracht habe. Heute habe Disco einen geschätzten Marktanteil von 80 Prozent bei Schleifern und Würfelschneidern für die Halbleiterfertigung - von Frontend-Wafer-Prozessen bis hin zur Backend-Montage und -Verpackung.



Angesichts der zunehmenden Komplexität von Halbleitern sind hochpräzise Anlagen für den Herstellungsprozess von entscheidender Bedeutung. Knotengrößen von 2 bis 3 Nanometern und 3D-Chips würden immer präzisere Maschinen erfordern. Liefern könne diese Disco. Moderne Halbleiterhersteller würden hohe Anforderungen an die Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Anlagen stellen. Deshalb würden führende Fertigungsbetriebe wie TSMC nach Partnern suchen, die eine solide Erfolgsbilanz vorweisen könnten. Der Ruf von Disco, eng mit den Kunden vor Ort zusammenzuarbeiten, habe das Unternehmen, neben seinen technologischen Fähigkeiten, zu einem bevorzugten Partner gemacht.



Auch für die zukünftige Chip-Generation gewappnet



Auch beim Übergang zu den Halbleitermaterialien der nächsten Generation sei Disco ganz vorne mit dabei, insbesondere bei den Technologien Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Diese Materialien würden über hervorragende elektrische Eigenschaften verfügen, die für die Entwicklung von Stromversorgungsgeräten für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energiesysteme eine wichtige Rolle spielen dürften. Mit der Kabra-Waferschneidemaschine habe Disco eine innovative Methode zum Schneiden von Ingots entwickelt, die zu einer höheren Waferproduktion und kürzeren Produktionszeiten führe.



Dabei sei Disco nur ein Beispiel für die Bedeutung der japanischen Halbleiterbranche. Angetrieben durch langfristige Trends wie künstliche Intelligenz und die Energiewende werde die Nachfrage nach Hochleistungshalbleitern und Halbleitern der nächsten Generation weiter steigen. Mit einem starken Wettbewerbsvorteil aufgrund etablierter strategischer Partnerschaften und überlegener Technologie sei die Branche in Japan gut positioniert, um von den aktuellen Entwicklungen zu profitieren. Grund genug für Anleger, um sich die Branche und ihre Akteure etwas genauer anzuschauen. (28.08.2023/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Der globale Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) zeigt keine Anzeichen einer Abkühlung, so Yan Taw Boon, Head of Thematic - Asia bei Neuberger Berman.Auch politisch sei die Stimmung angeheizt: Die US-Regierung um Präsident Biden denke über neue Exportbeschränkungen für KI-Chips nach. China habe mit Exportkontrollen für wichtige Elemente, die bei der Herstellung von Verbindungshalbleitern verwendet würden, reagiert - etwa für Gallium und Germanium. Dies verdeutliche erneut, welche Bedeutung Halbleiter als Schlüsselkomponente für KI-Technologie im globalen Wettbewerb mittlerweile einnehmen würden. Die Spannungen um diese strategische Ressource hätten sich derart verschärft, dass führende US-Chiphersteller ein Treffen mit Regierungsvertretern anberaumt hätten, um diese zum Verzicht auf weitere Restriktionen zu bewegen. Ungeachtet dessen, würden japanische Branchenführer weiter Rückenwind erfahren.Chip-Gesetz: Japan stärke eigene Unternehmen mit SubventionenIm Wettrennen um Künstliche Intelligenz dürfte die Nachfrage nach Computerkomponenten weiter sprunghaft ansteigen und Japans Halbleiterindustrie zu den großen Profiteuren dieser Entwicklung zählen. Besonders die Spitzenreiter unter den japanischen Zulieferunternehmen dürften von dem aktuellen KI-Trend profitieren. Immerhin würden sie zu den führenden Treibern bei der Entwicklung moderner Halbleiter sowie Materialien und Produktionstechnologien für die nächste Chip-Generation gehören.