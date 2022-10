Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Da es sehr wahrscheinlich ist, dass Präsident Xi Jinping ein weiteres 5-Jahres-Mandat als Chinas Regierungschef erhält, erwarten wir keinen plötzlichen Politikwechsel nach dem Kongress, so Andranik Safaryan, Managing Director bei MainFirst Asset Management, in seinem Statement zum chinesischen Parteitag.



Was den Umgang mit der Pandemie angehe, so werde China seine Wirtschaft und seine Grenzen wahrscheinlich weiterhin langsam öffnen, da die wirtschaftlichen Kosten, die entstünden, wenn das Land dies nicht tue, jeden Tag steigen würden. Das Land werde wahrscheinlich mehr Mittel für Impfkampagnen bereitstellen, da in letzter Zeit die Zahl der alten Menschen, die dreifach geimpft seien, ins Stocken geraten sei. Außerdem wachse der Druck, die Wirtschaft anzukurbeln, da China immer noch hinter seinen selbst gesteckten Wachstumszielen zurückbleibe. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Schwerpunkt in Zukunft mehr auf den wirtschaftlichen Wachstumszielen und auf der Erreichung langfristiger Unabhängigkeit in Bereichen wie Energie, Lieferketten und militärischer Verteidigung liegen werde. Die Experten würden kurz- bis mittelfristig nicht mit einer militärischen Konfrontation mit Taiwan rechnen. (Ausgabe vom 15.10.2022) (17.10.2022/ac/a/m)





