Chinas Ziel, sich zu einer Konsumwirtschaft zu entwickeln, könnte thematische Chancen in bestimmten chinesischen Sektoren wie z. B. zyklische Konsumgüter und E-Commerce schaffen. Dies würde durch eine allmähliche Lockerung der Covid-Beschränkungen in den kommenden Monaten weiter gefördert werden. Und dass, auch wenn die Politik möglicherweise ihre Strategie auf dem Parteikongress verteidige sowie durch eine weitere Senkung des Mindestreservesatzes um 25 Basispunkte durch die PBOC.



Was die Liberalisierung anbelange, so würden die jüngsten Entscheidungen der Chinesischen Zentralbank darauf hindeuten, dass sie nicht bereit sei, massiv zu intervenieren, um die Schwäche des Yuan zu begrenzen. Stattdessen bevorzuge sie einen marktgesteuerten Ansatz zur Stabilisierung der Währung, was auf eine größere geldpolitische Unabhängigkeit und eine Liberalisierung der Wechselkurse hindeute.



Angesichts der jüngsten Ankündigungen von US-Präsident Biden, zusätzliche Exportkontrollbeschränkungen für Chip-Unternehmen einzuführen, würden die Experten vermuten, dass China sein Bestreben, die Selbstversorgung mit Halbleitern zu beschleunigen, in Angriff nehmen werde. (14.10.2022/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Wachstum hat sich auf die Hälfte ihres Durchschnittswertes der letzten zwei Jahrzehnte verlangsamt. Mit Blick auf den am Sonntag (15.10.2022) stattfindenden 20. chinesischen Parteitag erwartet Morgane Delledonne, Head of Investment Strategy für Europa von Global X, dass sich die neue Führung unter Präsident Xi daher auf das Wachstum des Landes konzentrieren wird.Die Priorisierung des gemeinsamen Wohlstands könnte eine neue Welle politischer Lockerungen bedeuten, um den Konsum und die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. Diese Maßnahmen würden allerdings gleichzeitig mit einer weiteren Eindämmung des Marktzugangs für ausländische Unternehmen einhergehen, um ein eigenständiges technologisches und produktionstechnisches Kraftzentrum zu werden. Für Investoren werde dies, laut Delledonne, bestimmte Auswirkungen haben: