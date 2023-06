Linz (www.aktiencheck.de) - Neben dem durchwachsenen Einkaufsmanagerindex (PMI) aus den USA, enttäuschten auch die Veröffentlichungen für China, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Während sich das Wachstum in Dienstleistungssektor noch solide halte, habe das Verarbeitende Gewerbe nachgelassen und der Einkaufsmanagerindex sei auf unter 50 (= Rückgang) gefallen. Zuletzt habe die chinesische Regierung gemeldet, heimische Unternehmen mit verschiedenen Maßnahmen verstärkt unterstützen zu wollen, um dem schwächelnden Wachstum Antrieb zu geben. Im Fokus stehe etwa die Automobilindustrie, in der durch Subventionen und staatliche Anreize nachhaltige Energieantriebe forciert werden sollten.



Auch der private Konsum solle hierdurch angekurbelt werden. Weitere Maßnahmen würden Steueranreize für High-Tech Unternehmen und behördliche Eingriffe zur Stützung des Immobilienmarktes betreffen. Aktuelle Wirtschaftsprognosen für China (Wachstum von 5,0% für 2024) würden im Vergleich zu den Vormonaten deutlich düsterer ausfallen. Die Wachstumsflaute habe folglich auch bei der Währung Spuren hinterlassen. EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) notiere gegenwärtig bei Kursen zwischen 7,6130 und 7,6350. Eine weitere Schwächung scheine als realistisches Szenario. (06.06.2023/ac/a/m)





