Krishan Gopaul, leitender Analyst beim World Gold Council, habe in den sozialen Medien berichtet, dass die People's Bank of China im vergangenen Monat 23 Tonnen Gold gekauft habe. Gopaul habe erklärt, dass China in diesem Jahr bisher 126 Tonnen Gold gekauft und damit seine offiziellen Reserven auf 2.136 Tonnen erhöht habe. Die anhaltenden Goldkäufe Chinas hätten den Fokus erneut auf den zunehmenden Trend zur Entdollarisierung gelenkt, da Nationen auf der ganzen Welt ihr Engagement gegenüber dem US-Dollar reduzieren würden. Obwohl China zu einem führenden Käufer auf dem Edelmetallmarkt geworden sei, würden einige Analysten sagen, dass die Zentralbank erst am Anfang stehe.



"Wenn man Gold kauft, ist das ein direktes Votum gegen den US-Dollar", sage Willem Middelkoop, Gründer des Commodity Discovery Fund. "China sendet damit eine Botschaft an das Weiße Haus, dass es das globale Finanzsystem, das durch den US-Dollar gestützt wird, nicht unterstützt." Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa, sehe in den anhaltenden Goldkäufen Chinas ebenfalls ein Misstrauensvotum gegenüber dem US-Dollar.



Die Goldkäufe Chinas seien tatsächlich ein Zeichen in Richtung der Vormachtstellung des US-Dollars, die China sicherlich ein Dorn im Auge sei. Das Reich der Mitte wolle sich unabhängiger vom US-Dollar machen und gleichzeitig der eigenen Währung mehr Sicherheit verleihen. Dazu sei ein hoher Goldbestand, der hinter der Währung stehe, sicherlich nützlich. Es bedürfe keines neuen Goldstandards, um das den anderen Ländern zu zeigen. Die offiziellen Goldreserven dürften dafür ausreichend sein. (09.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis sei in den vergangenen Tagen alles andere als erquickend, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das gelbe Metall habe unter einem stärkeren US-Dollar und steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen gelitten. Dazu befinde sich der Goldpreis auch in Sachen Nachfrage in einem Spannungsfeld. Die börsennotierten Gold-ETFs würden Abflüsse verzeichnen, dagegen würden die Notenbanken weiter Gold kaufen. Vor allem die chinesische Notenbank sei ganz vorne dabei.