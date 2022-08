Auch von dem im Aufbau befindlichen Financial Stability Fund sollte nicht zu viel erwartet werden. Dieses Sicherungsinstrument als Lender of Last Resort für die systemrelevanten Finanzinstitute werde nicht staatlich finanziert. Vielmehr müssten die potenziellen Nutznießer selbst das Geld bereitstellen, mit dem sie im Falle eines Falles gestützt werden sollten. Ein Befreiungsschlag sei also auch diese Maßnahme nicht.



Alles in allem lasse der große Wurf bei der Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft - vor allem bei der Stabilisierung der unter Druck stehenden Bauwirtschaft - weiter auf sich warten. Mit Blick voraus dürfte sich daran aus strukturellen Gründen auch nichts ändern. Denn der übergeordnete Trend am Immobilienmarkt habe inzwischen nach unten gedreht. Unter anderem würden die schrumpfende Bevölkerung und der nachlassende Schwung bei der Urbanisierung zu einem geringeren Bedarf an zusätzlichem Wohnraum führen.



Anders als während der globalen Finanzkrise 2008/2009, als der Hunger nach Wohnraum unstillbar schien, würden aktuell große staatliche Stimuli somit allenfalls kurze Strohfeuer entfachen. Gleichzeitig würde die Immobilienblase erneut angeheizt und das langfristig notwendige Zurückdrängen der Bauwirtschaft konterkariert. Deshalb dürfte die chinesische Regierung sich auch künftig darauf beschränken, lediglich eine nochmalige Eskalation der Immobilienkrise zu verhindern. Entsprechend seien von der Bauwirtschaft in den kommenden Quartalen keine kräftigen Wachstumsimpulse zu erwarten.



Die Experten würden daher trotz der zuletzt lancierten Stützungsmaßnahmen an unserem skeptischen Konjunkturausblick für das Reich der Mitte festhalten. Im laufenden Jahr dürfte der BIP-Zuwachs bei rund 3,0% liegen und 2023 nur leicht darüber, womit der Durchschnitt der Vor-Corona-Zeit deutlich unterschritten werde. Wer auf eine dynamische Wirtschaftsentwicklung in China als Ausgleich zu den Rezessionen in Europa und in den USA hoffe, sollte enttäuscht werden. Auch die Finanzmärkte könnten von dieser Seite keine Entlastung erwarten. (30.08.2022/ac/a/m)







