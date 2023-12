Die unerwartete Ankündigung neuer, strenger Regeln schüre die Befürchtungen über ein hartes Durchgreifen der Behörden in China, das in letzter Zeit als abnehmendes Risiko angesehen worden sei. Es werde erwartet, dass die neuen Regeln die Zahl der täglich aktiven Nutzer reduzieren und die Möglichkeiten der Videospielanbieter, Einnahmen aus dem Spiel zu erzielen, einschränken würden. Dies könnte eine große Veränderung bedeuten, da Einnahmen aus Spielen eine der beliebtesten Monetarisierungsstrategien von Unternehmen gewesen seien.



Die Aktienkurse der führenden chinesischen Videospielunternehmen wie Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) und NetEase (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) seien heute beim Handel in Hongkong um 12,4% bzw. 24,6% gefallen. Die in den USA notierten Aktien von NetEase würden derzeit vorbörslich in den USA um 24% niedriger gehandelt. (22.12.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Gaming-Aktien brachen heute ein und drückten den Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der letzten vorweihnachtlichen Sitzung um fast 1,8% nach unten, so die Experten von XTB.Der Ausverkauf sei ausgelöst worden, nachdem die chinesische Nationale Presse- und Veröffentlichungsbehörde einen neuen Regelentwurf angekündigt habe. Die von den chinesischen Regulierungsbehörden vorgeschlagenen neuen Regeln würden vorsehen, dass Spieler nicht mehr dafür belohnt würden, dass sie sich täglich in Online-Spiele einloggen und dass sie nicht mehr für Ausgaben im Spiel belohnt würden. Diese beiden Maßnahmen seien übliche Anreize in Online-Spielen, die darauf abzielen würden, die Spieler so lange wie möglich zu binden.