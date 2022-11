Paris (www.aktiencheck.de) - Neben dem Hang Seng (siehe Indexmonitor) profitierten auch die Industriemetalle von den vorsichtigen Lockerungen der Covid-19-Restriktionen in China, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ausdauer und starke Nerven gefragtDie starke Preisreaktion sei ein Zeichen der niedrigen Marktliquidität, die Nickel anfällig für stärkere Schwankungen mache. Sie sei die Nachwirkung der Preisturbulenzen im März, als Nickel innerhalb weniger Tage um 400 Prozent teurer geworden sei. Angesichts möglicher weiterer Lockerungen der Covid-Politik Chinas und der Umstellung auf erneuerbare Energien würden Experten dem Metall mittelfristig aber weiteres Potenzial zu. Anleger sollten mit Blick auf die Schwankungen jedoch über starke Nerven verfügen würden. Auch Geduld sei gefragt, denn eine Rezession in den wichtigsten Abnehmerländern scheine noch nicht vom Tisch. (18.11.2022/ac/a/m)