Der CHN.cash-Kontrakt auf Hang Seng-Unternehmen (in Hongkong notierte chinesische Unternehmen) verliere heute 3,6%, liege aber seit Jahresbeginn mehr als 10% im Minus. Der Kontrakt nähere sich dem lokalen Tiefstand vom letzten Oktober. Es sei erwähnenswert, dass diese Niveaus nahe dem niedrigsten Stand seit 2005, als der Index eingeführt worden sei, lägen. Gleichzeitig gebe es in China eine gewisse Hoffnung auf eine Erholung, da die Kreditvergabe deutlich gestiegen sei. Es sei jedoch zu bedenken, dass die Kreditvergabe mit einer gewissen Verzögerung erfolge.



In China sei ein kräftiger Aufschwung der Kreditimpulse zu beobachten. Es sei jedoch zu bedenken, dass er real mit einer Verzögerung von etwa zwölf bis 18 Monaten auf die Wirtschaft wirke, und man sehe oft eine sehr hohe Korrelation (ebenfalls verzögert) mit Kupfer oder dem PMI. Durch die Korrelation mit dem PMI sollten wir auch eine Korrelation mit dem BIP selbst erwarten, was zeigt, dass wir über einen Zeitraum von 12 Monaten eine Erholung in China erwarten sollten, sofern keine anderen negativen Ereignisse eintreten, so die Experten von XTB.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Als Reaktion auf die schwachen Makrodaten sind die chinesischen Indices heute auf Talfahrt, so die Experten von XTB.Der Hang Seng China Enterprises Index verliere am meisten, vor allem aufgrund von Aktien immobilienbezogener Unternehmen, aber auch Technologieunternehmen, wie die mit Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) verbundenen, würden verlieren. Alibaba Health Information Technology sei mit einem Verlust von 7,4% das am schlechtesten abschneidende Unternehmen gewesen, während Longfor Group (ISIN KYG5635P1090/ WKN A0YDPN), ein Immobilienverwaltungsunternehmen, 5,7% verloren habe.