Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der CHNComp stieg am Dienstag um mehr als 4% und schloss auf dem höchsten Stand seit fast zwei Monaten, da die verbesserten Beziehungen zwischen den USA und China nach dem Treffen zwischen Xi und Biden die enttäuschenden monatlichen Konjunkturdaten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt überschatteten, so die Experten von XTB.Diese positive Stimmung habe die in den USA notierten chinesischen Aktien beflügelt, die vorbörslich deutlich höher gehandelt worden seien. Die Aktien von Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) seien vor der Eröffnungsglocke um über 10% in die Höhe gesprungen, während die Aktien von Bilibili (ISIN US0900401060/ WKN A2JG7L) um über 14% zugelegt hätten.Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing (ISIN US8740391003/ WKN 909800) seien um fast 8,% gestiegen, nachdem bekannt geworden sei, dass Warren Buffett seine Investitionen im dritten Quartal um rund 5 Milliarden Dollar aufgestockt habe. (15.11.2022/ac/a/m)