Der Wohlstand schlage sich nicht in Ausgaben für größere Anschaffungen oder langfristige Investitionen nieder. Dies liege an einem Mangel an Vertrauen sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei einigen Unternehmern. Die Unternehmer würden eine abwartende Haltung einnehmen und keine dynamischen Investitionen zur Nutzung der Chancen der Zukunft tätigen. Die politischen Entscheidungsträger hätten zwar ihre Unterstützung zugesagt. Es müsse jedoch mehr getan werden, um das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen wiederherzustellen. Sobald die Zuversicht zurückkehre, würden die Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft eine weitaus größere Wirkung entfalten als jetzt.



Wie den chinesischen Verbrauchern und Unternehmern gehe es in gewisser Weise auch den globalen Investoren. Internationale Gelder würden aus dem Aktienmarkt abfließen, sodass die Allokationen in China auf einem Mehrjahrestief lägen. Ausländische Direktinvestitionen (FDI) würden nach einem kurzen Rückgang im vergangenen Jahr wieder steigen.



Da das chinesische Bankensystem gut entwickelt sei und über reichlich Liquidität verfüge, sei der Kapitalabfluss an sich weniger besorgniserregend. Doch nicht nur das Geld bringe Vorteile durch ausländische Direktinvestitionen. Chinesische Unternehmen hätten aus der Zusammenarbeit mit ausländischen Firmen wertvolle Lehren gezogen. Der Rückgang des Austauschs sei ein Rückschlag, den es umzukehren gelte.



Chinesische Unternehmen seien oft widerstandsfähig und in der Lage, sich schnell an ein unsicheres Wachstumsumfeld anzupassen, indem sie neue Strategien entwickeln würden. Viele seien auf der Suche nach neuen Wachstumschancen im Ausland und im Wettbewerb mit etablierten Weltmarken auf internationalen Märkten - mit Erfolg. Andere würden den Blick nach innen, auf die Kontrolle der Kosten und auf die Steigerung der Effizienz und Rationalisierung der Prozesse richten.



Mit anderen Worten: Eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führe nicht automatisch zu einem Rückgang der Aktienrenditen. Die fehlende Korrelation möge verwirrend sein, lasse sich aber gut am Beispiel der chinesischen Telekommunikationsanbieter veranschaulichen. Das Wachstum dieser Unternehmen habe lange Zeit unter 10 Prozent gelegen. Dennoch seien die Gesamtrenditen zuletzt gut gewesen.



Diese Unternehmen würden verschiedene Wege zur Erzielung von Gewinnwachstum und zur Verbesserung des Cashflows finden. Viele würden Teile ihres Geschäfts automatisieren und die Kosten senken. Dadurch könnten sie überschüssige Liquidität in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeben. Dies trage zu steigenden Aktienkursen bei, was ein Hinweis darauf sei, dass die am besten geführten Unternehmen in der Lage sein würden, sich an ein Umfeld mit geringerem Wachstum anzupassen und zu gedeihen.



In der Vergangenheit habe es zu viel Enthusiasmus für Investitionen in China gegeben. Die überzogenen Bewertungen seien manchmal schwer zu rechtfertigen gewesen. Die Stimmung habe die Realität oft überholt. Vor dem Hintergrund global wettbewerbsfähiger Unternehmen, attraktiver Aktienbewertungen und einer großen Volkswirtschaft mit hohem Wachstumspotenzial würden die Argumente für Investitionen in China übertrieben pessimistisch und nicht gerechtfertigt erscheinen.



Es sei zweifellos schwieriger geworden, mit chinesischen Aktien Alpha zu generieren. Dennoch gebe es nach wie vor zahlreiche Anlagemöglichkeiten. Um diese zu finden, sei eine gründliche Fundamentalanalyse erforderlich, um die nächsten Marktführer zu identifizieren - diejenigen mit einem starken Wettbewerbsvorteil.



Die Experten würden sich stets auf starke Unternehmen konzentrieren, die über ein bewährtes und differenziertes Geschäftsmodell verfügen würden und mit ausreichenden finanziellen Ressourcen ausgestattet seien. Diese Unternehmen seien in der Regel in der Lage, schwierige Zeiten zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Langfristiges, nachhaltiges Wachstum sei den Experten wichtiger als kurzfristige Wachstumsschübe, deren Vergänglichkeit sich meist in überhöhten Aktienkursen niederschlage. Wenn Euphorie auf hohe Erwartungen treffe, könnten die Bewertungen überzogene Niveaus erreichen, was sie zu vermeiden versuchen würden.



Die Geschichte zeige, dass die beste Zeit für Investitionen sei, wenn die Erwartungen und Bewertungen niedrig seien. Die Experten seien davon überzeugt, dass es für eine Erholung der Anlageklasse lediglich eines positiv überraschenden Impulses bedürfe. (26.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aktuell notieren chinesische Aktien auf Basis des China Securities Index 300 (CSI 300) rund 40 Prozent unter ihrem Höchststand von vor drei Jahren, doch seit Februar sind sie wieder im Aufwärtstrend, so Bin Shi, Head of China Equities bei UBS Asset Management.Auch wenn die Daten auf Monatsbasis noch keinen Aufwärtstrend anzeigen würden, seien die Experten der Meinung, dass eine Erholung in Sicht sei. Jede Überraschung nach oben könnte zu einer Umkehr des Trends führen und für das Jahr 2024 eine Kehrtwende einläuten. Gegenüber dem Vorjahr seien sie für chinesische Aktien deutlich positiver gestimmt.Der Ton im chinesischen Regulierungsumfeld habe sich verändert. Wie ein Pendel schwinge die chinesische Gesetzgebung hin und her. Einige Regulierungen und Kontrollen, die vor zwei oder drei Jahren angekündigt worden seien, würden nun zurückgenommen. Dies sei teilweise auf den Widerstand der Industrie und die schwächere Konjunktur zurückzuführen. Dennoch könne der Richtungswechsel langsam erscheinen und werde Zeit brauchen.Dennoch sei es für Investoren leicht, sich zu sehr auf den Schaden zu konzentrieren, der in der Vergangenheit angerichtet worden sei und zu übersehen, dass sich das regulatorische Klima entspannt habe. Ein Beispiel dafür sei der Entwurf für neue Beschränkungen für Online-Spiele, der Ende letzten Jahres vorgeschlagen worden sei, eine übertriebene Marktreaktion ausgelöst habe und dann schnell fallen gelassen worden sei. Dies deute darauf hin, dass die Stimmung unter den Investoren nach wie vor sehr pessimistisch sei, während sich die Haltung der politischen Entscheidungsträger in Bezug auf die Regulierung ins Gegenteil gekehrt habe. Eineinhalb Monate nach Veröffentlichung des Vorschlagsentwurfs seien insgesamt 322 Spiele genehmigt worden.Bei der fiskal- und geldpolitischen Unterstützung verfolge die Regierung im Allgemeinen einen proaktiveren Ansatz. Dazu würden die Senkung der Mindestreserveanforderungen für Banken und der Zinssätze, die Finanzierung von noch nicht fertig gestellten Immobilienprojekten und der Erwerb von Aktien durch staatliche Investmentgesellschaften gehören.Abgesehen von einer außerbudgetären Emission spezieller sehr langlaufender Staatsanleihen in Höhe von 1 Billion CNY seien die vorgeschlagenen Konjunkturmaßnahmen eher moderat und würden den Erwartungen entsprechen. Diejenigen, die ein groß angelegtes Konjunkturprogramm oder einen mutigen Politikwechsel zur kurzfristigen Ankurbelung der immer noch schwachen Wirtschaft und zur langfristigen Beseitigung der strukturellen Ungleichgewichte fordern würden, dürften enttäuscht sein.Alles in allem sei die Reaktion der Märkte auf die Konjunkturpakete verhalten gewesen. Obwohl die zusätzlichen Anreize in diesem Jahr im Vergleich zu den Maßnahmen in 2008 und 2015 verblassen würden, scheine das Volumen nicht der entscheidende Faktor zu sein. Unter der Oberfläche sei die aktuelle Situation eine Frage des Vertrauens.Die chinesische Bevölkerung habe in den letzten 30 bis 40 Jahren großen Reichtum aufgebaut und, ohne die durch den Immobilienmarkt bedingte Vermögensvernichtung in den letzten drei Jahren herunterzuspielen, gebe es immer noch einen großen Wohlstand der Haushalte. Der Inlandstourismus könne als schneller Referenzpunkt dienen: Die Reiseaktivitäten seien seit 2018 jedes Jahr um 5 bis 7 Prozent gestiegen und hätten zum chinesischen Neujahrsfest 120 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht (Quelle: Ministry of Culture and Tourism, Wind, UBS estimates).