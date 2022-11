Wahrscheinlicherer Auslöser für die Rally: Insidern zufolge seien US-Beamte vorzeitig mit ihrer Arbeit in Hongkong fertig. Vereinfachter Hintergrund: China habe nach langen Diskussionen zugelassen, dass die US-Aufsicht für Wirtschaftsprüfer die Arbeit der Wirtschaftsprüfer bei chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet seien, prüfen dürfe. Daraufhin seien US-Spezialisten nach Hongkong gereist, um dort die Geschäftsberichte von Alibaba und Co anzuschauen.



Stimme die jüngste Nachricht, sinke das Delisting-Risiko weiter. Allerdings sei unklar, ob die US-Prüfer bereits rundum zufrieden seien. Zunächst habe es jedenfalls Berichte gegeben, wonach die chinesische Seite einige Passagen in Dokumenten geschwärzt habe. Ohnehin sei das Delisting-Thema nach dem grundsätzlichen Einlenken Chinas längst in den Hintergrund gerückt. Insofern bleibe es dabei: Die aktuellen Bewegungen seien zu vernachlässigen. Es handle sich um ungesunde Volatilität in einem angeschlagenen Markt, der von Gerüchten und der - in den vergangenen Quartalen mehrfach enttäuschten - Hoffnung auf einen Boden getrieben werde.



Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren, so Lars Friedrich.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba. (04.11.2022/ac/a/m)







