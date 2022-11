Linz (www.aktiencheck.de) - China hat erstmals angekündigt die strengen Covid Regeln etwas zu lockern, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Eine mögliche Abkehr von der Null-Covid-Politik könnte dann im Frühjahr 2023 folgen. Damit solle mit einem stabileren Arbeitsumfeld der schwächelnden Exportwirtschaft geholfen werden. Die Notenbank und die Regierung wollten mit Finanzierungsprogrammen auch der notleidenden Immobilienbranche unter die Arme greifen. Die Ankündigungen dieser Maßnahmen hätten zu einer starken Nachfrage nach Chinesischem Yuan (CNY) geführt.



Zum USD habe der CNY fast 4% an Wert generieren können (von 7,32 auf 7,04). Der EUR/CNY-Kurs sei durch die starke EUR/USD Aufwertung in einer Seitwärtsbewegung um die 7,30er Marke geblieben. Wohin die Kursreise führe, sei noch nicht entschieden. Erst müssten die geplanten Maßnahmen auch greifen, damit der Yuan eventuell zu alter Stärke und EUR/CNY zu Kursen Richtung 7,00 zurückkehren könne. (15.11.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



