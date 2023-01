Generell würden die Experten bei ihrem zuversichtlichen Ausblick für das Jahr 2023 bleiben. Abgesehen von den jüngsten Covid-Maßnahmen hätten die Konjunkturmaßnahmen seit Beginn der zweiten Jahreshälfte 2022 das System durchdrungen. Außerdem würden sie davon ausgehen, dass die makroökonomische Politik weitgehend expansiv bleiben werde. China habe mehr Spielraum zur Unterstützung des Wachstums als viele westliche Länder, da der Inflationsdruck relativ niedrig und begrenzt sei. In der Zwischenzeit würden die Behörden weiterhin den angeschlagenen Immobiliensektor unterstützen, einschließlich einer Reihe von Liquiditätsmaßnahmen, die in den letzten Monaten angekündigt worden seien. Dies zeige, dass sich die Zentralregierung des wirtschaftlichen Gegenwinds bewusst sei, dem China ausgesetzt sei, und dass sie bereit sei, einzugreifen und den Wachstumskurs zu schützen.



Die Rahmenbedingungen für Chinas Aktienmärkte seien zuletzt sehr schwierig gewesen. Trotzdem hätten viele Unternehmen bisher starke Fundamentaldaten gezeigt. Das durchschnittliche Gewinnwachstum liege bei etwa 20%. Auch die Bewertungen seien aufgrund der schwachen Anlegerstimmung nach wie vor zurückhaltend. Die Experten seien der Meinung, dass eine Kombination aus günstigen Erträgen und einer unterstützenden Politik dazu beitragen sollte, die Begeisterung der internationalen Anleger für China im Jahr 2023 zu steigern.



Es sei auch erwähnenswert, dass der voraussichtliche nächste Premierminister, Li Qiang, weithin als unternehmensfreundlich angesehen werde. Seine Ernennung könnte in den kommenden Monaten für positive Überraschungen sorgen. Der Konsumsektor habe seit Null-Covid den größten Gegenwind erfahren und die Experten würden hier ein erhebliches Erholungspotenzial sehen. Insgesamt würden sie glauben, dass es nicht vieler Katalysatoren bedürfe, um eine Erholung des chinesischen Aktienmarktes anzustoßen.



Generell würden die Experten eine gute Zukunft für Unternehmen sehen, die in der Lage seien, sich an die sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen anzupassen und die politischen Ziele der Regierung zu erfüllen. Dazu würden Bereiche wie digitale Innovation, grüne Technologie, Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung und verbesserte Lebensbedingungen gehören. Die Experten seien davon überzeugt, dass der Privatsektor weiterhin entscheidend dazu beitrage, dass die chinesische Wirtschaft innovativ bleibe und floriere und dass China sein Ziel erreiche, bis 2035 eine Nation mit moderatem Wohlstand zu werden.



Zu diesem Zweck würden die Experten ein starkes langfristiges Potenzial in ihren fünf bevorzugten Themen sehen: Anspruch, Digitalisierung, Umwelt, Gesundheit und Wohlstand. Allerdings sei der langfristige Wachstumspfad mit einigen Widerständen konfrontiert, darunter die Diversifizierung der Lieferketten weg von China und der eingeschränkte Zugang zu fortschrittlichen US-Technologien. Nach Ansicht der Experten könne hier ihr Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl, der auf umfassendem Research und Expertise vor Ort basiere, einen Vorteil bei der Suche nach den richtigen Qualitätsunternehmen für Investitionen bieten. (11.01.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - In einer scharfen und überraschenden Kehrtwende hat China vor kurzem Maßnahmen ergriffen, um einige der strengsten Null-Covid-Regeln des Landes zurückzunehmen, so Nicholas Yeo, Director & Head of Chinese Equities bei abrdn.Dazu gehöre die Abschaffung der Notwendigkeit negativer Tests für Reisen innerhalb des Landes, die Erlaubnis für Einreisende, die Quarantäne zu umgehen, und die Herabstufung der Covid-Krankheitsklassifizierung.Diese Maßnahmen würden die Besorgnis der Regierung über den Zustand der Wirtschaft als Folge der Null-Covid-Strategie widerspiegeln. Trotz des Rückzugs würden jedoch einige Einschränkungen bestehen bleiben. Reisende müssten sich vor der Einreise nach China einem PCR-Test unterziehen. Noch wichtiger sei, dass die Maskenpflicht weiterhin bestehe. Nach Meinung der Experten werde die Wiedereröffnung wie in anderen asiatischen Ländern holprig verlaufen und die Infektionen in verschiedenen Phasen ihren Höhepunkt erreichen, zunächst in den Städten, dann in den ländlichen Gebieten. Die jüngste Zahl der Todesfälle bestätige, dass die kommenden Monate wahrscheinlich schwierig würden. Nichtsdestotrotz sei die Richtung, in die die Reise gehe, die einer kontinuierlichen Wiedereröffnung und der wirtschaftlichen Erholung.