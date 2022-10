Seiner Meinung nach könnten die Märkte jedoch auch überreagieren, denn die neue Führungsriege in Peking mache auf Sadowski gar keinen so schlechten Eindruck. "Natürlich hat sich Präsident Xi linientreue Parteimitglieder ins Boot geholt, doch abgesehen von ihrem Parteibuch und der Nähe zum Präsidenten, scheinen die neuen Mitglieder des Ausschusses auch Erfahrung mitzubringen", erkläre Sadowski. So seien sowohl Li Qiang als auch Li Xi und Cai Qi bereits wirtschaftlich starken Regionen des Landes vorgestanden und hätten dabei das wirtschaftliche Wachstum in den Vordergrund ihrer Politik gestellt.



"Werfen wir einmal einen Blick auf die Personalie von Li Qiang. Er wird bei vielen Beobachtern auch als Nachfolger von Präsident Xi gehandelt. Er war als Parteisekretär in Shanghai für die Durchsetzung des Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie in der Hafenstadt verantwortlich, hat jedoch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er auch ein fähiger Politiker ist, der durchaus markt- und wachstumsfreundlich agiert. So hat er 2020 und 2021 immer wieder die Balance zwischen dem strengen Lockdown-Kurs der Partei und dem wirtschaftlichen Wachstum in Shanghai gesucht. Zudem hat er durch diesen Posten wesentliche Erfahrungen bei der Verwaltung einer der reichsten Regionen Chinas sammeln können, was ihm in seiner neuen Rolle zugutekommen dürfte", erkläre der Marktexperte.



Eine weitere wichtige Rolle bei der Einschätzung der künftigen Lage in China würden für Sadowski auch einige Äußerungen in Präsident Xis Rede bei der Eröffnung des Parteitages in der vergangenen Woche spielen. Darin habe Xi davon gesprochen, dass China sich in den kommenden Jahren auf "hochwertige Entwicklung" und "Modernisierung" konzentrieren wolle und dass das bedeute, dass man Wohlstand für alle schaffen wolle, anstatt Reichtum für einige wenige. "Was das bedeuten kann, haben wir in den vergangenen Monaten in der chinesischen Tech-Branche gesehen. Durch die massiven wirtschaftlichen Eingriffe bei den großen Technologieunternehmen des Landes hat Peking seine Macht über private Unternehmen demonstriert. Auf ausländische Investoren wirkt das natürlich abschreckend, doch Peking schien gewillt zu sein, diese Entwicklung in Kauf zu nehmen. In jüngster Zeit mehren sich jedoch die ersten zarten Hinweise, dass Peking die Zügel wieder etwas lockerer lassen könnte, um weiterhin Wachstum in dieser Branche zu ermöglichen."



Eine große Frage, die Investoren, Unternehmer und Verbraucher umtreibe, habe der Parteitag hingegen nicht beantwortet. So habe es keine Anzeichen dafür gegeben, dass Peking seine strikte Null-Covid-Politik in absehbarer Zeit aufgeben könnte. Doch Sascha Sadowski sei trotzdem verhalten optimistisch gestimmt: "Mit einem neuen Führungsteam an der Parteispitze ist der Grundstein für einen Kurswechsel in der Corona-Politik gelegt. Und das ausgegebene Ziel der Parteispitze, Wohlstand für alle zu schaffen, ist mit den bisherigen Maßnahmen nicht besonders gut vereinbar. Es bleibt also zu hoffen, dass die Unsicherheit durch Chinas Lockdown-Politik bald der Vergangenheit angehört." (28.10.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Woche startete nicht gut für chinesische Aktien, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Sowohl in Hong Kong als auch in New York seien die Kurse nach dem Ende des Parteitages und der Verkündung des neuen Ständigen Ausschusses des Politbüros an der Spitze der Kommunistischen Partei am vergangenen Wochenende gefallen. Besonders betroffen von den Einbrüchen seien Tech-Werte wie Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA), dessen Kurs sich zwar mittlerweile wieder etwas habe erholen können, jedoch noch immer auf niedrigerem Niveau verharre. "Hintergrund der Skepsis vieler Investoren und Anleger dürfte die Tatsache sein, dass Präsident Xi Jinping ein großer Freund staatlicher Einmischung in die Märkte ist und das neue Führungsteam des Politbüros ihm bei dieser Politik loyal zur Seite steht. Auch die verordnete Null-Covid-Politik des Landes wird von den neuen Mitgliedern mitgetragen", vermute Sascha Sadowski vom Online-Broker LYNX.