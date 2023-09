Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit Ende 2019 haben sich die Fahrzeugexporte in China nahezu vervierfacht, während sie in Deutschland, den USA und Japan nur moderat gestiegen oder sogar leicht gesunken ist, so Norman Liebke, Trainee Economics bei der Hamburger Commercial Bank.



Schaue man auf die Fahrzeugproduktion, lasse sich kein analoger Trend erkennen. Was sei hier passiert? Die Ursachen seien vielfältig, angefangen mit dem Mismatch zwischen der Produktion und der inländischen Nachfrage in China, was zu einem stärkeren Absatz im Ausland geführt habe. Zudem sei in China über Jahre eine industriefreundliche Politik durchgesetzt worden, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Fahrzeughersteller gestärkt habe. In den letzten Jahren habe vor allem der Verkauf von Elektrofahrzeugen das Wachstum getrieben, während die Verbrenner auf dem Rückzug seien und eher im Inland verkauft würden. Da Europa den größten Absatzmarkt für Elektrofahrzeuge aus China darstelle, prüfe die EU-Kommission derzeit, ob vergleichsweise billige E-Autos aus China den Wettbewerb verzerren würden. Sollte man zu dem Ergebnis kommen, dass es sich tatsächlich um eine Wettbewerbsverzerrung handele, dann könnte dies zu Strafzöllen auf chinesische E-Autos führen. Dies allerdings sei nicht im Sinne der deutschen Hersteller, da sie berechtigterweise Gegenmaßnahmen aus China befürchten würden. (Wochenbarometer vom 14.09.2023) (14.09.2023/ac/a/m)



