Ein genauer Blick auf den Wohnungsbestand lege vielmehr nahe, dass ein Abwärtstrend drohe. Ziehe man die kumulierten Wohnungsverkäufe von den kumulierten Wohnungsbaubeginnen ab, so ergebe sich ein normaler Wohnungsbestand, der etwa zwei Jahre nach dem Verkauf liege. Nach Ansicht der Experten bestehe keine Wohnraumlücke, sondern der Wohnungsbestand der chinesischen Haushalte sei vielmehr zu groß.



Die Wohnfläche pro Kopf liege in China bei etwa 40 Quadratmetern - fast doppelt so viel als für Chinas Entwicklungsstand normal wäre. Wenn der überschüssige Bestand wieder auf den Markt käme, würde es nach unseren Schätzungen 13 Jahre dauern, ihn wieder abzubauen.



Darüber hinaus seien die Überschüsse bei den derzeit im Bau befindlichen Wohnungen offensichtlich. Ihre Zahl sei etwa zehnmal so hoch wie die der jährlich fertiggestellten Wohnungen. Da es drei Jahre dauere, ein Wohnungsbauprojekt fertig zu stellen, sollte dieses Verhältnis eigentlich bei drei liegen (so wie es in den Jahren 2000-2005 tatsächlich der Fall gewesen sei). Da die Bauträger für den Bau im Voraus bezahlt würden, seien die Anreize groß, immer mehr Projekte in Angriff zu nehmen, insbesondere wenn andere Finanzierungsquellen knapp würden. Die Experten würden glauben, dass es weitere 3,5 Jahre dauern werde, bis dieser Überhang an Neubauwohnungen abgebaut sei.



Natürlich sei nicht klar, ob dieser Wohnungsüberhang, der größtenteils auf spekulative Käufe zurückzuführen sei, jemals den Weg auf den Markt finden werde, und wenn ja, in welchem Zeitraum. Aber für die künftige Bautätigkeit stelle er eindeutig ein Risiko dar.



Die Verbindung zwischen dem chinesischen Konjunkturprogramm und den globalen Asset-Preisen habe in der Vergangenheit auf Rohstoffpreisen und rohstoffintensiven Sektoren basiert. Diese Unterstützung dürfte in Zukunft deutlich schwächer ausfallen als in der Vergangenheit und könnte durch den strukturellen Druck auf den Immobilienmarkt sogar komplett ausbleiben.



Bei chinesischen Vermögenswerten könne die Kombination aus übermäßig pessimistischer Stimmung und Konjunkturerwartungen nach Meinung der Experten zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einer vorübergehenden Erholung der Performance führen. Dies sollte jedoch nicht mit der Erwartung einer nachhaltigen Erholung verwechselt werden. (17.07.2023/ac/a/m)





