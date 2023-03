Auf der Grundlage dieser Werte würden Analysten schätzen, dass sich das reale BIP-Wachstum von 1,9 Prozent im Dezember auf 3,9 Prozent in den ersten beiden Monaten 2023 beschleunigt habe.



Die Verbraucherpreisinflation sei im Februar von 2,1 auf 1,0 Prozent gesunken. Der Erzeugerpreisindex habe mit -1,4 Prozent deutlich unter dem Wert des Vorjahresmonats notiert.



Der Handelsbilanzüberschuss sei stärker als erwartet gewachsen. Sämtliche PMIs würden nun im expansiven Bereich notieren.



Erneut habe der Renminbi in den vergangenen Wochen zwischen EUR/CNY 7,26 und EUR/CNY 7,42 seitwärts gehandelt. Auf Sicht von sechs Monaten könnte er leicht in Richtung EUR/CNY 7,57 zurückfallen, falls die Geldpolitik der EZB restriktiver werde als es aktuell nach den Marktturbulenzen Mitte März eingepreist sei. (Währungsbulletin April 2023) (23.03.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - In China legte die Industrieproduktion in den ersten beiden Monaten des Jahres um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während im Dezember noch 1,3 Prozent zu Buche standen, so die Analysten von Postbank Research.Noch dynamischer hätten sich die Einzelhandelsumsätze entwickelt. Während im Dezember noch ein Minus von 1,8 Prozent die Stimmung gedämpft habe, befinde sich die Branche nach der kompletten Wiedereröffnung zu Beginn des Jahres mit einem Umsatzzuwachs von 3,5 Prozent im Januar-Februar nun wieder im Aufschwung. Und auch bei den Anlageinvestitionen nehme der Schwung im Januar-Februar mit 5,5 Prozent gegenüber 3,3 Prozent im Dezember zu.