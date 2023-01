Diese führenden chinesischen Unternehmen würden nun beginnen, global zu expandieren. "Als Europa 2022 mit Energieknappheit zu kämpfen hatte, konnten chinesische Unternehmen aus dem EE-Sektor ihre Präsenz auf dem Weltmarkt ausbauen. Photovoltaik-Module und Elektrofahrzeuge bereiten den Weg für eine neue Industrielandschaft", schreibe die Expertin von ODDO BHF AM. Bei den vorgelagerten Sektoren setze China auf Photovoltaik, um eine führende Rolle in der Produktion erneuerbarer Energie einzunehmen. Das Land profitiere von seinen riesigen Wüstenflächen und der Sonneneinstrahlung im Westen und Norden. China verfüge seit sieben Jahren über die größte installierte Kapazität für Solarenergie und vereine inzwischen 40% der globalen Kapazität auf sich. Im Bereich der nachgelagerten Sektoren liege der Fokus Chinas auf Elektrofahrzeugen, um erneuerbare Energie in großem Stil zu nutzen und zu speichern.



BYD oder Tesla?



"Trotz jahrzehntelanger Anstrengungen zur Etablierung lokaler Automarken ist es China nicht gelungen, im Sektor der benzin- bzw. dieselbetriebenen Autos eine führende Position zu erlangen, nicht mal am heimischen Markt", konstatiere Yanxiu Gu. In Elektrofahrzeugen würden aber die zentralen Komponenten herkömmlicher Autos nicht benötigt. "Darin sieht China eine Chance, die Dominanz der renommierten multinationalen Marken zu brechen. Die Ergebnisse sind bereits in großen Städten wie Schanghai sichtbar, wo jedes zweite verkaufte Auto einen Elektronantrieb hat. Weltweit wurde 2021 jedes zweite Elektrofahrzeug in China verkauft." Auch in puncto Durchdringungsrate liege China vorn: Aktuell würden drei von zehn in China verkauften Autos elektrisch betrieben. "Die neue Generation von Autokäufern stellt sich nicht länger die Frage, ob es ein BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) oder ein AUDI, sondern ob es ein BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) oder ein Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) sein soll", bringe es die China-Expertin auf den Punkt. BYD habe im September 2022 mit einem Marktanteil am chinesischen Elektroauto-Absatz von rund 29% auf Platz eins gelegen, gefolgt von der chinesischen SAIC und Tesla mit 9% bzw. 8%.



Chinesische EV-Hersteller würden Einstieg in Europa planen



Mehr als zehn chinesische Elektroauto-Marken hätten in den letzten 12 Monaten Pläne bekanntgegeben, in den europäischen Markt einsteigen zu wollen. So habe sich beispielsweise der deutsche Autovermieter SIXT (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) verpflichtet, bis 2028 100.000 Elektrofahrzeuge der chinesischen Marke BYD zu kaufen. SAIC Motor, Chinas größter Automobilhersteller, habe im September 2022 10.000 Elektrofahrzeuge nach Europa geliefert. Die Expertin von ODDO BHF AM betone auch, dass Chinas führende Position im Sektor der erneuerbaren Energien ohne die kontinuierliche Unterstützung der Regierung über Jahrzehnte hinweg nicht möglich gewesen wäre. So sei allein Elektromobilität in China zwischen 2009 und 2021 mit rund 15 Mrd. US-Dollar subventioniert worden.



Langjährige Förderung und strukturelle Wettbewerbsvorteile



Chinas Förderung der EE-Industrie lägen Yanxiu Gu zufolge zwei strategische Überlegungen zugrunde: "Energieunabhängigkeit und die Transformation vom Billig zum High-End-Anbieter." Der Wettbewerbsvorteil Chinas beruhe auf enormen Investitionen, der Produktion in Großserien und für den Massenkonsum. Dies schaffe wiederum Anreize für Unternehmen aus dem EE-Bereich, Innovationen voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und die Energiepreise zu senken. Niedrigere Preise würden die Nachfrage nach erneuerbaren Energien weiter ankurbeln. Um den Markt anzuschieben, gebe es staatliche Unterstützung bei strategischer Planung. Hinzu kämen protektionistische Regulierung, großzügige Subventionen und Steuererleichterungen sowie staatliche Investitionen. "Sobald das Wachstum in einem Sektor Fahrt aufnimmt, erhöht die chinesische Regierung sukzessive die Anforderungen für die Zahlung von Subventionen. In dieser Phase kristallisieren sich Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen heraus. Mit weiter steigendem Wachstumstempo werden die Subventionen allmählich heruntergefahren", erläutere Yanxiu Gu. Zu diesem Zeitpunkt seien die Unternehmen auch für den globalen Wettbewerb gut gerüstet. (25.01.2023/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - China ist in den letzten zehn Jahren zu einem globalen Champion im Bereich erneuerbare Energien (EE) aufgestiegen, etwa in den Bereichen Solar- und Windenergie sowie Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles: EV), so die Experten von ODDO BHF Asset Management.China habe 2021 mit 380 Mrd. US-Dollar mehr als jedes andere Land in erneuerbare Energien investiert. Einem aktuellen Marktkommentar von ODDO BHF Asset Management zufolge habe China bewiesen, dass es in der Lage sei, Solar- und Windkraftanlagen schnell und in großem Umfang zu bauen und mittlerweile über deutliche Wettbewerbsvorteile verfüge. "Für Investoren könnten sich viele Wachstumschancen ergeben", schreibe Yanxiu Gu von ODDO BHF AM.Neue WeltmarktführerChinesische Unternehmen seien stark in die globalen industriellen Wertschöpfungsketten integriert. So dominiere China beispielsweise 80% der globalen Lieferkette für Photovoltaikprodukte und stelle mehr als die Hälfte der weltweiten Windturbinenkomponenten her. LONGi Green Energy (PV-Module), CATL (Batterien für EVs), BYD (EVs und Batterien), Sungrow Power (PV-Anlagen), Mingyang Intelligence (Windkraftanlagen) würden mittlerweile als führend in ihrer Branche gelten. So vereine CATL allein mehr als 34% des weltweiten Angebots an Batterien auf sich. Auch große Unternehmen aus anderen Sektoren wie Huawei seien durch strategische Kooperationen, Direktinvestitionen oder im Rahmen von Joint Ventures in das Geschäft mit erneuerbaren Energien eingestiegen.