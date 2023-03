Linz (www.aktiencheck.de) - Bei der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses wurde das Wachstumsziel der Wirtschaft mit rund 5% festgelegt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dies bedeute einen Rückschritt von etwa 0,5% zum Vorjahr. Experten hätten eine positive Aussage Richtung 5,5% bis 6,0% erwartet. Hauptabnehmer der erzeugten Produkte seien westliche Länder, die einen Anteil von etwa 55% darstellen würden. Als weltgrößter Profiteur der Globalisierung müsse China den Spagat des umweltverträglichen Wachstums schaffen. Nachhaltige Umweltstandards der EU könnten diesen Prozess beschleunigen.



In diesem negativen Umfeld habe der EUR/CNY (Chinesischer Yuan) an die Werte um 7,20 von Anfang Januar nicht mehr anschließen können. Auch die Tiefstände von Anfang März, wo der EUR/CNY um 7,31 notiert habe, seien Richtung 7,42 nach oben verlassen worden. Mit ein Grund für den Kursverfall des CNY sei das inzwischen negative Zinsdelta zum EUR und USD. So habe der CNY zum USD seit Jahresbeginn über 3,5% an Wert verloren. Dies sei ein Grund, um Zahlungen in CNY statt in USD zu überlegen. (07.03.2023/ac/a/m)

