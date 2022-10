Nachhaltigkeit: Dieses Thema stehe im Einklang mit der Regierungspolitik zur Dekarbonisierung und zum Netto-Null-Emissionsausstoß bis 2060. China dominiere die weltweiten Produktionskapazitäten für erneuerbare Energien und Speichermedien mit einem Anteil von 90% an der Solarenergie und 75% an der Batteriekapazität. Die Dekarbonisierung der Volkswirtschaften erfordere enorme Investitionen in erneuerbare Energien und Speicher, wovon China in erster Linie profitieren werde. Auch andere Industriezweige müssten ihren Teil zur Dekarbonisierung beitragen, weshalb die Experten größere Investitionen in die Modernisierung von Maschinen und die Steigerung der Energieeffizienz erwarten würden. Sie würden Hersteller von Solarwafern, Komponentenhersteller, Hersteller von Batterien und verwandte Komponenten, automatisierungsbezogene Firmen und Unternehmen bevorzugen, die sich auf die Modernisierung von Stromnetzen für eine Zukunft mit erneuerbaren Energien konzentrieren würden.



Immobiliensektor: Die Experten würden glauben, dass die Regierung den Sektor weiterhin stabilisiere und unterstütze. Beachtenswert sei, dass die Maßnahmen eher lokal und gezielt seien und man noch keine umfassende und breit angelegte Unterstützung für den gesamten Sektor gesehen habe.



Null-Covid und wirtschaftliche Wiederbelebung: Die Null-Covid-Politik bleibe zwar bestehen, aber die Möglichkeit, die Covid-Quarantänezeit für Besucher zu verkürzen, sei derzeit noch in aller Munde. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Covid-Beschränkungen allmählich gelockert würden, was jedoch auch vom Fortschritt der Impfungen abhänge. Derzeit scheine die Zahl der Fälle unter Kontrolle zu sein, und es gebe weniger Schließungen. Die Aussichten Chinas für 2023 würden stark davon abhängen, ob sich die Wirtschaft öffnet und die Verbraucherausgaben und die Inlandsnachfrage dadurch angekurbelt würden.



Wachstum im dritten Quartal 2022: Das BIP sei im dritten Quartal um 3,9% gegenüber dem Vorjahr gewachsen und habe damit die Markterwartung von 3,4% übertroffen. Die Industrieproduktion sei ebenfalls um 6,3% gestiegen und habe damit deutlich über dem Marktkonsens von 4,5% gelegen.



Kurzfristiger Ausblick: Die Experten von abrdn sind nach wie vor vorsichtig und beobachten auch die Entwicklungen in Bezug auf die jüngsten US-Exportverbote für die chinesische Halbleiterindustrie, die sich auf die Halbleiterlieferkette auswirken könnten. Sie würden sich mehr Klarheit über die jüngsten Vorschriften und deren Anwendung und Auslegung wünschen. (24.10.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Insgesamt Kontinuität in der Wirtschaftspolitik: In der Rede gab es mehrere Vorstöße in Richtung des Privatsektors, so Alec Jin, Investment Director, Asian Equities bei abrdn, im Kommentar zu den die Ergebnissen des Parteitags in China.Der Status quo in der Wirtschaft, das Gleichgewicht zwischen staatlichen und privaten Unternehmen, werde beibehalten, ebenso wie die Rolle der Märkte, die bei der Ressourcenallokation eine entscheidende Rolle spielen würden. Insgesamt würden die Botschaften auf eine allgemeine Verringerung des unmittelbaren kurzfristigen Regulierungsdrucks hindeuten.Unterstützende Industriepolitik: Xi Jinping habe in seiner Rede auch zu "größerer Eigenständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie" aufgerufen. Damit habe er einen wirtschaftspolitischen Mix unterstrichen, bei dem Wirtschaft und Wachstum nach wie vor an erster Stelle stünden, aber Sicherheit, Gleichberechtigung und Autarkie einen höheren Stellenwert erhalten würden. In diesem Zusammenhang sehe man, dass das Streben nach Autarkie und lokale Produktion an Bedeutung gewinne, was die Investitionen in Bereiche wie erneuerbare Energien und inländische Halbleiter beschleunigen dürfte.