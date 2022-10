Hamburg (www.aktiencheck.de) - Chinas Inlandsverschuldung ist in erster Linie auf den Wunsch zurückzuführen, die Wirtschaft so schnell wie möglich wachsen zu lassen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Die Leistung lokaler Regierungsbeamter werde seit langem fast ausschließlich auf der Grundlage ihrer Fähigkeit, Wirtschaftswachstum zu erzeugen, bewertet. Diese Anreizstruktur sei ein wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolgs Chinas seit Beginn der Marktreformen vor über 40 Jahren gewesen, und solange China einigermaßen schnell wachse, seien die Kreditnehmer in der Lage, mit ihren Projekten genügend Gewinne zu erzielen, um ihre Schulden zu tilgen.



Da sich Chinas Wachstum jedoch verlangsamt habe, wachse die Sorge, dass viele dieser Schulden auszufallen drohen würden, was eine Systemkrise in Chinas staatlich dominiertem Finanzsystem auslösen könnte. Tendenziell dürfte in den kommenden Jahren die Schuldenlast gemessen am BIP weiter wachsen, da u. a. ein wankelnder Immobilienmarkt, eine strikte Covid-Strategie und eine ungünstige Demographie die Wirtschaft bremsen würden. Bis jetzt gebe es nur einen (fragwürdigen) Weg die negativen Konsequenzen zu begrenzen: Kreditintensive und ineffiziente Infrastrukturprojekte. (06.10.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.