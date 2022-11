Die USD-Anleihen der Bauträger hätten nach der Ankündigung eine starke Rally erlebt. Um diese Rally aufrechtzuerhalten, müssten die Onshore-Finanzinstitute konkrete Folgemaßnahmen ergreifen (beispielsweise weitere garantierte Anleiheemissionen durch eine größere Gruppe von Bauträgern). Dazu würden weitere Lockerungsmaßnahmen gehören, um Probleme auf der Nachfrageseite zu lösen und eine anhaltende Erholung bei den vertraglich vereinbarten Verkäufen zu erreichen. Die Experten würden glauben, dass die 16 Maßnahmen nur begrenzte direkte Auswirkungen auf die notleidenden Unternehmen hätten. Allerdings könnte dies den in Verzug geratenen Bauträgern mehr Anreize geben, sich schneller mit den Anleihegläubigern zu einigen, sodass sie von einigen dieser unterstützenden Maßnahmen profitieren könnten.



"Der Immobiliensektor ist nach wie vor schwach und wird von zwei Hauptfaktoren belastet: dem Liquiditätsrisiko und langsameren Verkäufen, so Alec Jin. Während auf lokaler Ebene immer mehr unterstützende Maßnahmen ergriffen würden, z. B. die Ankurbelung der Nachfrage und das Angebot hochwertiger Grundstücke, bleibe die Zentralregierung in ihrer politischen Haltung gegenüber dem Sektor standhaft.



Die jüngsten Maßnahmen hätten die Stimmung positiv beeinflusst, da die Regierung den Sektor zunehmend unterstütze. Die Behörden scheinen sich des Liquiditätsrisikos bewusst zu sein. Kürzlich hätten sie ein wichtiges Anleihefinanzierungsprogramm für private Unternehmen ausgeweitet und Geschäftsbanken ermutigt, Garantien für hochwertige Bauträger auszustellen, um Zugang zu Kapital auf Treuhandkonten zu erhalten.



Als Nächstes werde es darauf ankommen, wie die neu angekündigten Maßnahmen umgesetzt würden und ob die richtigen Anreize für die wichtigsten Akteure geschaffen würden, damit sie aktiv würden. Die Experten würden auf die Veröffentlichung weiterer Einzelheiten zu diesem Thema hoffen, die sie noch mehr von der Wirksamkeit der Politik überzeugen würden.



Es sei unwahrscheinlich, dass die Behörden die Nachfrage in großem Umfang ankurbeln würden. Aber zumindest sollten sie dazu beitragen, den Liquiditätsdruck im System zu verringern, insbesondere für die privaten Bauträger, da dies derzeit das größte Risiko im Sektor darstelle. Sollte sich die Lage im Immobiliensektor weiter verschlechtern, würden die Experten mehr Unterstützung von der Zentralregierung erwarten, um das Ansteckungsrisiko für die Gesamtwirtschaft einzudämmen. (16.11.2022/ac/a/m)





"Die 16 Maßnahmen sind sehr umfangreich, so Joyce Bing. Erschließungsdarlehen, Hypothekendarlehen, Anleihefinanzierungen und Sonderdarlehen sollten die Übergabe von bereits verkauften Wohnungen sicherstellen. Die Maßnahmen würden darauf abzielen, die Finanzierungsprobleme des Sektors sofort zu lösen. Zuvor habe die National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII) angekündigt, die Emission von Anleihen in Höhe von 250 Milliarden Renminbi durch Unternehmen in Privatbesitz zu unterstützen.Die Experten seien der Ansicht, dass dies einen Wendepunkt für den Immobiliensektor darstelle. Doch die Unterstützung werde sich wahrscheinlich auf diejenigen Bauträger konzentrieren, die ihre Schulden noch nicht beglichen hätten, was zu einer stärkeren Differenzierung der Kredite unter den Bauträgern führe.