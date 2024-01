Das schwache BIP-Wachstum bedeute, dass die Zinssätze für Bargeld niedrig bleiben würden; der Immobiliensektor werde von enormen Schulden und Überinvestitionen geplagt; der chinesische Aktienmarkt sei nun schon drei Jahre in Folge gefallen und habe mehr als 6 Billionen Dollar an Wert verloren. Gold hingegen habe seit dem Vorabend der Corona-Pandemie in Yuan 44 Prozent an Wert gewonnen und sei allein im letzten Jahr um ein Fünftel gestiegen. Da die große Mehrheit der Bürger nicht in ausländische Vermögenswerte investieren dürfe, steche Gold sowohl als finanzielle Absicherung als auch als Hausse heraus.



Während der chinesische Aktienmarkt im Jahr 2023 um mehr als 20 Prozent eingebrochen sei und der CSI-300-Index ein Fünfjahrestief erreicht habe, sei die Nachfrage der privaten Haushalte nach Gold im vergangenen Jahr auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Sie seien in chinesischen Yuan um 30,5 Prozent und in US-Dollar um 23,8 Prozent auf einen Rekordwert von mehr als 56 Mrd. USD gestiegen.



Diese Summe übertreffe das Wachstum in allen anderen Einzelhandelssektoren und entspreche 0,32 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung Chinas - der höchste Anteil des BIP, den chinesische Haushalte seit 2016 für Goldbarren ausgegeben hätten. Aber es sei immer noch nur die Hälfte des Rekordniveaus von 2013, als ein Absturz der weltweiten Goldpreise zu einem Rekordanstieg bei der Menge an Goldschmuck, Münzen und kleinen Barren geführt habe, die von chinesischen Verbrauchern gekauft worden seien.



Würden Chinas private Goldkäufer nun ihre Kauflust aufrechterhalten? Eine Trendwende in den Finanz- und Wirtschaftsaussichten des Landes könnte sie vielleicht bremsen. Analysten seien sich jedoch einig, dass eine Wiederbelebung des chinesischen Wachstums massive fiskalische Anreize erfordere, eine Forderung, die Peking auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos öffentlich zurückgewiesen habe und die, wenn sie umgesetzt würde, die Einzelhandelsausgaben für Goldschmuck, Münzen und Barren wahrscheinlich eher ankurbeln als beeinträchtigen würde.



So oder so könne die Geldpolitik keinen Gegenwind bieten, da sich die Deflation in Chinas Immobilienblase auf die Lebenshaltungskosten auswirke, die Zinsen niedrig halte, den Yuan schwäche und die Sparer ermutige, zum Schutz in Gold zu investieren.



Ash kommentiere weiterhin:



"Für westliche Anleger stellt sich die Frage, ob die starke Nachfrage Chinas nach Gold die globalen Preise weiterhin stützen oder ankurbeln kann. Das Neujahrsfest, das 2024 am 10. Februar beginnt, ist die wichtigste Zeit für die Goldnachfrage der chinesischen Haushalte. Um sich auf die festliche Geschenk- und Investitionsorgie vorzubereiten, sind die Importe und der Aufbau von Lagerbeständen höchstwahrscheinlich bereits abgeschlossen. Mit Beginn der einwöchigen Feiertage sind die Goldpreise in London - dem Zentrum des Handels- und Lagernetzes für das Edelmetall - zunehmend zurückgegangen, da die Angebote der chinesischen Importeure nachgelassen haben. Dieser Effekt könnte sich im nächsten Monat noch verstärken, wenn die westlichen Märkte ihre Erwartung zurückschrauben, dass die US-Notenbank im März mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird, was die Spekulationen auf Gold ohne Rendite dämpft."



"Natürlich ist nichts sicher, und der Beginn des Jahres des Drachen könnte den westlichen Anlegern keine nützliche Delle im Goldpreis bescheren. Längerfristig jedoch zeigt die Nachfrage der chinesischen Privathaushalte - die größte der Welt - keine Anzeichen einer Abschwächung, da sich Chinas wirtschaftliche und finanzielle Probleme häufen. Ebenso wenig wie das geopolitische Misstrauen und die Spannungen, die die chinesische Zentralbank dazu veranlassen, die größten Goldkäufe eines Staates seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges durchzuführen." (29.01.2024/ac/a/m)







