Hannover (www.aktiencheck.de) - In China nimmt nach Beendigung der Zero-Covid-Strategie die wirtschaftliche Dynamik deutlicher zu als erwartet, so die Analysten der NORD LB.



Darauf würden jedenfalls die Stimmungsumfragen von CFLP und Caixin hindeuten. Deren Einkaufsmanagerindices seien für das verarbeitende Gewerbe im Februar zum zweiten Mal in Folge gestiegen, beim CFLP sogar auf den höchsten Stand seit 10 Jahren. Noch deutlicher sei die Stimmungsverbesserung im Dienstleistungssektor ausgefallen: Der CFLP Services PMI sei - nach dem Einbruch auf unter 42 Punkte noch im Dezember - auf nun 56,3 Punkte in die Höhe gesprungen. Offenbar bestehe massiver Nachholbedarf bei Produkten und Dienstleistungen. Der gemeldeten Stagnation des BIP im IV. Quartal könnte somit im I. Quartal ein wieder stärkerer gesamtwirtschaftlicher Zuwachs folgen. China is back on track! Der Schwung Chinas werde erfreulicherweise auch das globale Wachstum wieder unterstützen können. Die zu erwartende wieder steigende Produktion Chinas und die damit wohl rückläufigen Lieferkettenprobleme würden einerseits etwas den Preisdruck herausnehmen; die aber auch höhere Nachfrage Chinas sollte andererseits für anhaltend hohe Preise generell auf dem Weltmarkt sprechen. Vermutlich dürfte letzter Effekt in der Summe doch überwiegen. Die Notenbanken FED und EZB könnten sich danach dann doch veranlasst sehen, die Phase der Zinsanhebungen etwas zu verlängern. (01.03.2023/ac/a/m)



