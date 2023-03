Volle Straßen und anziehende Ölnachfrage



"Präsident Xi Jinping wird es gelingen, wieder eine solide Basis für Wirtschaftswachstum in seinem Land zu schaffen", prognostiziere Brown. In den offiziellen Wirtschaftsdaten sei eine robuste Erholung zwar noch nicht zu erkennen. Diese würden jedoch mit zeitlicher Verzögerung veröffentlicht. Zeitnähere Daten, etwa zur Mobilität und zu Ölimporten, würden bereits darauf hindeuten, dass eine nachhaltige wirtschaftliche Wiederbelebung in vollem Gange sei. So hätten Verkehrsstaus auf Chinas Straßen das Niveau von September 2021 erreicht und aufgrund der starken Nachfrage habe Saudi-Arabien bereits die Ölpreise für Lieferungen nach Asien erhöht. "2021 haben wir erlebt, dass die Märkte die Dynamik des Wiederbelebungsprozesses in den Industrieländern konsequent unterschätzt haben. Wir denken, dieser Fehler wiederholt sich nun bei China", sage Brown und halte eine Positionierung für angebracht, die von der starken Erholung Chinas profitiere.



"Da China im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsleistung und seinem Wachstum in vielen breiten Indizes unterrepräsentiert ist, heißt es für Anleger jetzt, das Land als Einzelposition im eigenen Portfolio stärker zu gewichten", ergänze Meyer. Der direkte Zugang zum chinesischen Aktienmarkt sei für ausländische Investoren jedoch nicht einfach. "Hier sind Fondslösungen von Anbietern mit langjähriger Erfahrung in China in der Regel die bessere Alternative - zumal sich hiermit heute auch verschiedenste Anlagestrategien und Portfolioansätze abbilden lassen´", so Meyer.



Aktien: Schwellenländer vor USA, Value vor Growth



Chinas Wachstums-Story zusammen mit den klaren Anzeichen, dass die Industrieländer zumindest im ersten Halbjahr 2023 eine Rezession vermeiden könnten, würden insbesondere die Attraktivität zyklischer Assets erhöhen. Konkret bevorzuge Brown Schwellenländeraktien gegenüber US-Aktien und Value-Titel gegenüber Growth-Werten. Auf Sektorebene würden Energie und Finanzen zu seinen Favoriten zählen. (09.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - China hat seine Null-Covid-Politik beendet. Lockdowns gehören der Vergangenheit an, die Wirtschaft kommt wieder ins Laufen, so die Experten von UBS Asset Management (UBS AM)."Eine dauerhafte und umfassende wirtschaftliche Wiederbelebung in China liefert den stärksten Rückenwind für das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr", meine Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS AM.Die jüngsten geopolitischen Spannungen sowie die guten US-Konjunktur-, Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten hätten eine Erholung des US-Dollars ausgelöst und China-sensible Anlagen belastet. Die Outperformance chinesischer Aktien sei harsch unterbrochen worden. Diese Konsolidierung nach starken Kursgewinnen biete nun die Möglichkeit, sich für einen erneuten Anstieg zu positionieren. Der Gegenwind aus starkem US-Dollar und geopolitischen Sorgen dürfte abflauen.