Was dennoch im Hinterkopf behalten werden sollte: Harte Landungen würden oft durch Unerwartetes ausgelöst. Da die Zentralbanken die Zinsen weiter anheben würden, sei es wichtig, auf Anzeichen von Stress an den Finanzmärkten zu achten, die sich zu etwas Schlimmerem auswachsen könnten.



Spannungen auf den Finanzmärkten könnten zum Beispiel entstehen, weil die Zentralbanken angesichts der geringeren Abwärtsrisiken für die Wirtschaft möglicherweise mehr statt weniger tun müssten. Das bedeute vielleicht keine weiteren aggressiven Zinserhöhungen, aber wahrscheinlich eine längere Phase restriktiver Leitzinsen. Die Finanzmärkte hätten in diesem Konjunkturzyklus bereits mehrmals ihre Preise angepasst, um höhere Zinssätze über längere Zeiträume zu ermöglichen, so auch in den letzten Wochen.



Da die Inflation in Europa und im Vereinigten Königreich noch nicht abgeklungen sei, lägen die Europäische Zentralbank und die Bank of England einige Monate hinter der US-Notenbank zurück und müssten im Vergleich zur FED wahrscheinlich noch weitere Straffungen vornehmen. Die Bank von Japan wiederum habe noch nicht mit der Straffung begonnen, könnte dies aber in Zukunft tun.



China bleibe ein Unsicherheitsfaktor. Der Aufschwung nach der Wiedereröffnung scheine beendet, so dass die chinesische Wirtschaft wieder in einem normaleren Tempo wachse. AllianceBernstein gehe davon aus, dass sich diese neue normale Wachstumsphase als langsamer und stärker nach innen gerichtet erweisen werde, als es der Markt gewohnt sei, und dass China nicht länger ein Hauptmotor der Weltwirtschaft sein werde. (09.06.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die bisherige Resilienz der Weltwirtschaft ist bemerkenswert, so Eric Winograd, Director-Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein.Sie habe dem Krieg in der Ukraine, den steigenden Rohstoffpreisen, den Lockdowns in China und zuletzt den Turbulenzen bei der Credit Suisse standgehalten. Auch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Schuldenobergrenze in den USA oder der Stress im regionalen Bankensektor dürften keine harte Landung bedeuten. Dies verringere die Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum erheblich. Das Basisszenario von AllianceBernstein bleibe demnach eine allmähliche Normalisierung der Wirtschaft.