Hamburg (www.aktiencheck.de) - Auf dem 20. Nationalen Kongress der kommunistischen Partei Chinas hat der mittlerweile mächtigste Präsident Chinas seit Mao Zedong, Xi Jinping, bekräftigt, dass er im nächsten Jahrzehnt die Wirtschaft zu mittleren ökonomischen Entwicklungsstand führen will, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Damit das Land irgendwann zu den reichsten Ländern der Welt gehöre, müsste das Land in den nächsten Jahren mit mindestens 5% wachsen, um nicht in Gefahr zu geraten in die Falle des mittleren Einkommens zu geraten. Für dieses Jahr sei ein Wachstumsziel von 5,5% von der chinesischen Führung ausgerufen worden, was nach Einschätzung der Hamburg Commercial Bank nicht mehr erreicht werden könne. Kurzfristig sei das Land im Griff der Null-Covid-Strategie und eines taumelnden Immobiliensektors. Langfristig habe das Land mit einer sinkenden Erwerbsbevölkerung und Produktivität bei gleichzeitig steigenden Schulden zu kämpfen. Nun stelle sich die Frage, wie der zukünftige Wachstumspfad der chinesischen Wirtschaft angesichts der strukturellen Herausforderungen und der Höhe des bereits erreichten BIPs aussehe. Aber wann könnte die chinesische Wirtschaft in Bezug auf das absolute BIP die USA überholen, wenn man annehme, dass die Wirtschaft der USA bis 2050 im Schnitt jährlich um 1,5% (konservativ geschätzt) wachse? Bei einem 3-prozentigen Wachstum Chinas würde sie die USA 2039 überholen, bei einem Wachstum von 2,5% wäre der Überholvorgang 2048 und wenn es lediglich 2% Wachstum sein sollten, dann wären es gar erst 2072. (Wochenbarometer vom 27.10.2022) (27.10.2022/ac/a/m)





