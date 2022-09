Baltimore (www.aktiencheck.de) - Peking hat kürzlich mehrere Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft angekündigt, so Yoram Lustig, Head of Multi Asset Solution EMEA bei T. Rowe Price.Die People's Bank of China (PBOC) habe zwei Schlüsselzinssätze gesenkt, da die Zentralbank ihre Bemühungen zur Wiederbelebung der Wirtschaft verstärkt habe. Die Zentralbanker hätten den Leitzins für fünfjährige Kredite (LPR), der als Referenz für Hypothekendarlehen gelte, um 15 Basispunkte (BP) auf 4,30% gesenkt und den einjährigen LPR um weniger als erwartete fünf Basispunkte auf 3,65% reduziert. Im vergangenen Monat habe China gemeldet, dass seine Wirtschaft im zweiten Quartal trotz wiederholter Sperrungen durch das Coronavirus und einer landesweiten Immobilienkrise nur knapp einer Schrumpfung entgangen sei.Im Immobiliensektor habe der Bauträger Longfor Group 1,5 Mrd. CNY (219 Mio. USD) durch den Verkauf von Onshore-Anleihen aufgenommen, die vollständig von der Regierung garantiert worden seien. Die Garantie der China Bond Insurance sei die erste im Rahmen eines Programms gewesen, das Peking Anfang des Monats zur Unterstützung des angeschlagenen Immobiliensektors vorgestellt habe. CIFI Holdings, ein weiterer Bauträger, plane ebenfalls den Verkauf einer Onshore-Anleihe mit staatlicher Garantie, wie Bloomberg berichtet habe. Trotz der jüngsten offiziellen Unterstützung hätten sich einige staatlich unterstützte Finanzinstitute den Aufforderungen Pekings widersetzt, die verschuldeten Bauträger des Landes zu unterstützen, da sie Bedenken über die Auswirkungen eines solchen Engagements auf ihre Bilanzen hätten, wie Reuters berichtet habe. (01.09.2022/ac/a/m)