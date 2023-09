"Während die geopolitischen und handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China intensive Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sollten Anleger bei Investitionen in asiatische Märkte allgemein vorsichtiger sein", warne Strauss-Frank. Doch sei kürzlich inmitten dieses brodelnden Vulkans, und während der Konsum zurückgegangen sei, die Alibaba-Aktie in die Höhe geschossen. Warum?



"Der chinesische E-Commerce-Markt wächst nach wie vor schnell. Außerdem baut Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) intensiv sein Cloud-Computing-Geschäft aus, die Wachstumsrate übersteigt sogar jene des E-Commerce-Business. Auch investiert der Konzern viel in KI und Logistik, was für viele Anleger sehr vielversprechend klingt", erkläre Strauss-Frank, die zudem auf die positiven Geschäftsberichte verweise.



Die Alibaba-Aktie sei nun dennoch wieder gesunken. Zudem merke die Expertin an, dass China angekündigt habe, "nach der Verlängerung des Kreditanreizes für Immobilienentwickler zusätzliche wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen durchzuführen". Die Investoren würden also damit rechnen, dass die Maßnahmen die Konsumausgaben in der zweiten Jahreshälfte ankurbeln würden.



Auch der Markt für Elektroautos sei in der Volksrepublik mit den Branchenführern BYD (ISIN CNE100000296/ WKN A0M4W9), NIO (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB), XPeng Motors (ISIN US98422D1054/ WKN A2QBX7) und Li Auto (ISIN US50202M1027/ WKN A2P93Z) gigantisch. "Die E-Mobilität wird in China staatlich unterstützt und das Land gilt als sehr innovativ, wenn es um neue Elektrolösungen geht. Weil die Arbeits- und Produktionskosten sehr gering sind, hat China definitiv auch einen Kostenvorteil", so Strauss-Frank. Aktien aus dem Sektor seien auch bei ausländischen Investoren beliebt, dass die EU nun mit Strafzöllen auf chinesische E-Autos drohe, könnte zu einem Stimmungswechsel an der Börse führen.



Anleger seien zwiegespalten, einige Experten würden den Mittelweg darin sehen, in westliche Unternehmen, die Teile ihrer Geschäfte in China tätigen, zu investieren. "Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) zum Beispiel hat in China eine bedeutsame Einzelhandelspräsenz und sponsert aktiv chinesische Sportveranstaltungen. Auch Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) oder McDonald’s (ISIN US5801351017/ WKN 856958) sind in China weitläufig beliebt", wisse die Finanzexpertin.



Auch der Anlegerklassiker Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) sei mit seinem iPhone hier populär, Gerüchte über ein iPhone-Verbot in chinesischen Behörden hätten aber zu einem Verlust von 200 Milliarden US-Dollar innerhalb von zwei Tagen geführt. Das Konglomerat aus regulatorischen Maßnahmen, den Handelsstreit mit den USA und der Abschwächung der Binnenwirtschaft mache China derzeit eher zu einem angespannten Investmentumfeld.



"Japan und Indien gelten für viele Anleger nun als Alternativen in Asien. Japan ist nach wie vor ein stabiler Markt mit etablierten Branchen. Das politische Risiko ist im Vergleich zu den Schwellenländern relativ gering", halte Strauss-Frank fest. Indien hingegen gelte als eine der am schnellsten Volkswirtschaften der Welt - besonders den Technologiesektor hätten die Investoren hier im Blick. Laut Strauss-Frank würden sich immer mehr US-amerikanische Unternehmen auf den indischen Markt drängen, weil sie ihre Produktionsstätten aus China hierher verlagern würden. Sie merke jedoch abschließend an: "Man sollte bedenken, dass es in Indien einige Hürden gibt, darunter komplexe Vorschriften und Infrastrukturmängel." (25.09.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstreit zwischen Peking und Washington steht auf der einen Seite, Chinas Vorreiterrolle in Sachen Elektromobilität, Halbleiter und Technologie auf der anderen. Und Investoren stehen im Zwiespalt, so Shanna Strauss-Frank, Börsenexpertin bei Freedom Finance Europe.Die Komplexität der Lage würden diverse Analysen und Umfragen verdeutlichen: Während die deutsche Bundesregierung immer häufiger Investitionen und Unternehmensübernahmen durch chinesische Unternehmen ablehne, hätten dennoch laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im ersten Halbjahr deutsche Unternehmen 10,3 Milliarden Euro in China investiert.Laut einem Bloomberg-Bericht hätten ausländische Anleger wiederum zwischen Dezember 2021 und Juni 2023 chinesische Aktien und Anleihen im Wert von 188 Milliarden US-Dollar abgestoßen. Dazu geselle sich eine Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern, laut der sich diese aus China und Schwellenländern stark zurückziehen und ihre Aktivitäten in die USA verlegen würden. Wie sollten private Investoren handeln?Im August habe die US-Regierung ein Verbot bestimmter Investitionen aus den Vereinigten Staaten nach China verhängt, um sensible Technologien zu schützen. Betroffen seien der Halbleitersektor, Quanteninformationstechnologien und spezielle KI-Systeme. "Privatanleger sind von diesem Verbot nicht direkt betroffen, aber sie können indirekt betroffen sind, wenn sie in Unternehmen investiert sind, die unter diesen Erlass fallen.