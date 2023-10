"China nutzt mit Hilfe anti-westlicher Allianzen vorhandene Schwächen des US-Dollar-Systems, um den Dollar - und damit die globale Macht der USA - direkt zu attackieren", so Rapp. Ein wichtiger "Game Changer" sei für China auch die verstärkte Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI), die als wichtiger Teil eines epochalen Wandels gesehen werde. Nach Ansicht der chinesischen Staatsführung ermögliche "KI-Dominanz" der Volksrepublik ein rasches Vorrücken an die Spitze des globalen Machtgefüges, während bisherige Protagonisten wie die USA zurückfallen würden.



Flankiert würde Chinas Vormarsch zudem durch massive Einflussnahme auf etablierte Organisationen wie die UN, den Aufbau strategischer Transaktionsnetze wie die "neue Seidenstraße" und die Übernahme der Führungsrolle in der Gruppe der BRICS bzw. BRICS+. "China hat seinen Einfluss und seine Schlagkraft stetig ausgebaut und fühlt sich jetzt stark genug, die westlich geprägte Weltordnung offen herauszufordern. Eine weitere Verschärfung globaler Spannungen ist damit vorprogrammiert - vor allem im Verhältnis zu den USA, aber ganz besonders mit Blick auf Taiwan", erkläre Rapp. Als direkte Folge des intensiven Konflikts sei mit einer fortschreitenden Fragmentierung und schließlich der Aufspaltung der Weltwirtschaft in zwei getrennte Hemisphären zu rechnen. Diese globale "Bifurkation" zeichne sich bereits ab und habe auch mit Blick auf die globalen Kapitalmärkte hohe Relevanz.



Die Prämissen, die China für seine Strategie globaler Dominanz bislang als sicher voraussetze, seien allerdings volatil und könnten sich rasch ändern. So hätten die demografische Entwicklung und die hohe Verschuldung zu steigender Unzufriedenheit und sozioökonomischer Fragilität, also letztlich zum Szenario eines "unsicheren Chinas" geführt. Dieser Verlauf bremse Chinas Dynamik schon heute und lasse eine Ausweitung staatlicher Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft erwarten. In Fragen der Außenpolitik sei künftig mit einer erhöhten Risikoneigung der chinesischen Staatsführung zu rechnen, die zunehmend offensiv agiere.



"Damit nimmt künftig das Risiko ernsthafter geopolitischer Konflikte, ausgelöst etwa von einem Ereignis in Taiwan oder einem kleinen Zwischenfall im Südchinesischen Meer, überproportional zu", warne Rapp. Unternehmer und Investoren sollten entsprechende Risikoszenarien deshalb strikt überwachen und ihre diesbezügliche Risikoallokation laufend überprüfen.



Der sich zuspitzende Konflikt zwischen den USA und China sei als einer der wichtigsten Megatrends der laufenden Dekade bereits mehrfach Gegenstand spezifischer Analysen des FERI Cognitive Finance Institute gewesen. Die aktuelle Studie zeige, welche globalen Ziele China bei seinem "Long Game" verfolge, welche Rolle das Narrativ der "Great Changes" spiele, warum Künstliche Intelligenz für China existenzielle Bedeutung habe, und was Phänomene wie "Maximum Xi" und "Shaky China" bedeuten würden. Die Studie "Neue Weltordnung - Made in China" sei aktuell beim FERI Cognitive Finance Institute erschienen und könne abgerufen werden unter: Content Center | FERI (feri-institut.de). (18.10.2023/ac/a/m)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Im Nahen Osten entfaltet sich eine neue Spirale der Gewalt, deren Dynamik vor allem von der Feindschaft zwischen dem Iran und Israel sowie den USA bestimmt sein dürfte, so Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute.Doch auch für China und dessen Streben nach globaler Dominanz habe dies direkte Folgen: Chinas jüngste Versuche, in direkter Konkurrenz zur US-Politik eine "Befriedung am Golf" herbeizuführen, dürften vorerst gescheitert sein. Dennoch setze China weiterhin alles daran, seinen Einfluss im Nahen Osten und weltweit auszubauen - gegen die USA. Diese erbitterte Großmachtrivalität habe auch die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation im Nahen Osten erhöht."Der strategische Konflikt zwischen China und den USA erzeugt hohe geopolitische Unsicherheit. Auf globaler Ebene resultiert ein machtpolitisches Vakuum, das ganz klar eine Zunahme regionaler Konflikte impliziert – zuerst in der Ukraine und nun im Nahen Osten", habe Dr. Heinz-Werner Rapp gesagt. In einer neuen Studie analysiere das FERI Institut ausführlich die wichtigsten Hintergründe und Treiber sowie die globalen Konsequenzen von Chinas langfristiger Strategie zum Aufbau einer "Neuen Weltordnung - Made in China".