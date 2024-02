Talfahrt an den Aktienmärkten vorerst gestoppt - kurze Pause oder schon Stabilisierung?



Chinas Aktienmärkte schienen am aktuellen Rand nach den jüngsten Sondierungen neuer lokaler Tiefpunkte die schrittweise ausgeweitete "Unterstützungsoffensive" Pekings ein Stück weit zu würdigen. Die Talfahrtpause könnte jedoch kurz ausfallen, denn die koordinierten Interventionen des sogenannten "National Team" - bestehend aus Staatsfonds, staatlichen Unternehmen und Finanzinstitutionen - fokussiere sich im Grunde durch die Stützung von Wertpapierkursen nicht wirklich auf die Fundamentaldaten und den konjunkturellen Ausblick. Enttäuschende Wirtschaftsdaten könnten die jüngeren zögerlichen Vertrauensgewinne am Aktienmarkt daher schnell wieder schrumpfen lassen.



Renminbi sollte von Interventionen Pekings und Zinssenkungen in den USA profitieren



Die schwachen Konjunkturimpulse würden bereits seit September für zunehmende deflationäre Tendenzen sorgen (CPI-Wert im Januar: -0,8% Y/Y). So dürfte die chinesische Wirtschaft im gesamten Jahresverlauf durch eine expansive Fiskal- und Geldpolitik gestützt werden. Wie erwartet habe Peking mit Ende des chinesischen Neujahrsfestes weitere Register in Form einer erneuten Absenkung des fünfjährigen Leitzinses durch die PBOC gezogen. Die Aussichten auf baldige Zinssenkungen in den USA und Europa sollten den sich sukzessive stabilisierenden Renminbi weiterhin oberhalb der Marke von 7 halten. (Economic Adviser März 2024) (26.02.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ende des chinesischen Neujahrsfestes steht das Jahr 2024 nun im Tierzeichen des Drachen, welcher symbolisch u.a. für Wachstum und Entschlossenheit steht, so die Analysten der NORD LB.Beides wäre im Hinblick auf die konjunkturelle Lage im Reich der Mitte wünschenswert, denn das Trommelfeuer an schlechten Nachrichten habe die Konjunkturstimmung und die Lage an den Aktienmärkten spürbar gedrückt. Zu den schwelenden Problemen im Immobiliensektor, mit gelegentlichen Eruptionen zumeist ausgelöst von bis hin zur Liquidation verurteilten Bauträgern, komme eine schwache Dynamik im Inlandskonsum hinzu, auf dessen Konjunkturimpulse viel Hoffnung im Jahr des Drachen gesetzt werde. Angesichts des saisonal üblichen Ausfalls einiger marktrelevanter Konjunkturdaten bis Mitte März würden die Stimmungsindikatoren in dieser Phase besonders wichtige Indikationen liefern. Habe der Caixin Manufacturing PMI vor allem 2023 noch seinen Schlingerkurs um den wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten fortgesetzt, schienen sich am aktuellen Rand Stabilisierungstendenzen zu verfestigen: Mit 50,8 Punkten habe sich der Index den dritten Monat in Folge knapp im als expansiv interpretierbaren Terrain halten können. Der von offizieller Seite erhobene CFLP Manufacturing PMI sei im Januar zwar leicht gestiegen, doch bleibe dieser Index den vierten Monat in Folge in kontraktivem Terrain und hinter den Erwartungen im Vorfeld befragter Ökonomen zurück. Unterschiedliche Signale der beiden eng verwandten Indices seien vor allem 2023 häufiger geworden, doch die Grundtendenz - Schlingerkurs um die Expansionsmarke - bleibe gleich. Immerhin schienen die jüngeren wirtschaftspolitischen Stimuli indes erste Wirkungen entfaltet zu haben - die Investitionen in Infrastruktur hätten zuletzt deutlich zugelegt.