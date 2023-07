In den Zahlen seien die Reservekäufe der People's Bank of China nicht enthalten. Sprich: Die Käufe der Zentralbank hätten mit diesen Zahlen nichts zu tun. "Wirtschaft und Gesellschaft haben ihren normalen Betrieb wieder vollständig aufgenommen, die nationale Wirtschaft hat sich erholt, und der nationale Goldverbrauch hat im Allgemeinen einen schnellen Erholungstrend gezeigt", so der Verband in seinem Bericht.



Die Produktion der Goldunternehmen habe sich im ersten Halbjahr 2023 wieder normalisiert, so der Verband in einem Kommentar in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der staatlichen Medien, und habe hinzugefügt, dass große Unternehmen aktiv Fusionen und Übernahmen vorantreiben würden, die sich weiter auf hochwertige Goldressourcen konzentrieren würden.



Letztlich spiegele sich in den Zahlen auch ein Rebound nach den Corona-Maßnahmen wider. China habe lange Zeit einen kompletten Shutdown gefahren, der den Konsum deutlich gebremst habe. Die Frage für Anleger sei aber: HaBe das Ganze Auswirkungen auf den Goldpreis? Sicherlich sei es von Vorteil, wenn der größte Goldkonsument wieder auf den Markt zurückgekehrt sei. Der Preis werde aber noch immer über den Terminmarkt bestimmt. Die COT-Daten würden aktuell ein wenig zur Vorsicht mahnen, auch wenn das wahrscheinlichste Szenario derzeit ein Anstieg Richtung 2.000 USD gefolgt von einer Konsolidierung mit anschließendem Anstieg auf ein neues Allzeithoch sei. Der wieder angestiegene Konsum in China sei dabei nur eine Begleiterscheinung. (25.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In China stehe Gold weiter hoch im Kurs, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Goldkonsum im Reich der Mitte sei im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 16% auf 554,88 Tonnen gestiegen, während die Produktion um 2,24% gewachsen sei, wie ein Bericht der China Gold Association zeige. Der Verbrauch von Goldschmuck im weltgrößten Verbraucher des Edelmetalls sei im ersten Halbjahr um fast 15% auf 368,26 Tonnen gestiegen, heiße es in dem Bericht.