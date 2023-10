Die wichtigsten Ministerien Chinas hätten jüngst eine Resolution verabschiedet und dabei beschlossen vor allem die heimische Technologie-Industrie im Bereich der künstlichen Intelligenz zu stärken.



Wohl wissend, dass KI jede Menge Daten verarbeiten müsse, möchte die Regierung die Rechenleistung der Cloud-Computing-Plattformen bis 2025 um 50 Prozent erhöhen. Damit dies gelinge, solle verstärkt in Rechenzentren und Hochgeschwindigkeitsnetze investiert werden.



Profiteure dieser Strategie dürften unter anderem Cloudservice Anbieter wie Alibaba, Baidu und Tencent sein. Alle drei Konzerne seien auf der Empfehlungsliste von DER AKTIONÄR, Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) mit Kursziel 110 Euro und Stopp 59 Euro, Baidu (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) mit Kursziel 150 Euro und Stopp 90 Euro sowie Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) mit Ziel 50 Euro und Stopp 28 Euro. (13.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Künstliche Intelligenz (KI) und die damit verbundenen Technologien sind weltweit ein heiß diskutiertes Thema, so Jürgen Dreifürst vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Aus Angst, diesen Megatrend zu verpassen, würden die Investitionen in diesem Sektor massiv erhöht. In China sei seitens der Regierung eine KI-Initiative gestartet worden, das dürften die Profiteure sein.