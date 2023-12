Linz (www.aktiencheck.de) - Auf der Sitzung des Politbüros in China vom letzten Freitag wurden die wirtschaftlichen Ziele für 2024 formuliert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Fortschritt sei das Kernthema des kommenden Jahres. Das offizielle Wachstumsziel dürfte weiterhin bei 5% liegen. Ein optimistischer Wert angesichts der massiven Probleme Im Immobiliensektor. Der soziale Wohnbau sollte stärker forciert werden. Oberste Priorität habe die innovative Modernisierung der chinesischen Wirtschaft. Damit solle der Abwanderung von Investoren in die Nachbarländer, vor allem Vietnam entgegengesteuert werden.



Die Inflationsrate sei 2023 von 2,1% auf minus 0,5% gesunken. Der aktuelle Rückgang sei auf Preisreduktionen im Lebensmittelbereich zurückzuführen. Der EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan)-Kurs tendiere seitwärts in der Bandbreite von 7,65 bis 7,90. USD Verkäufe gegen CNY dürften den Kurs stützen. China wolle die USD Reserven kürzen. Deshalb würden Anbieter von europäischen Auftraggebern verstärkt Zahlungen in CNY verlangen. (14.12.2023/ac/a/m)





