Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China erwägt laut Bloomberg ein neues Unterstützungspaket für den Immobilienmarkt, um die Wirtschaft anzukurbeln, so die Experten von XTB.



Die Aufsichtsbehörden würden eine Senkung der Anzahlungen in einigen Bezirken großer Städte, eine Senkung der Maklerprovisionen bei Transaktionen und eine weitere Reduzierung der Transaktionsgebühren erwägen. Die Regierung könnte auch einige der Maßnahmen, die bereits im umfangreichen 16-Punkte-Rettungspaket des letzten Jahres skizziert worden seien, verfeinern und erweitern.



Der chinesische Immobiliensektor sei zwar einer Rezession entgangen, bleibe aber eine wichtige Belastung für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im Mai hätten sich die Hausverkäufe verlangsamt und seien nur um 6,7% gestiegen, verglichen mit über 29% in den beiden Vormonaten. (02.06.2023/ac/a/m)



